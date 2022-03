Coupe du monde 2022 - Algérie : La réaction de Djamel Belmadi après l'élimination face au Cameroun

L'image de Djamel Belmadi, à genoux, en larmes, après le but de la victoire du Cameroun a fait le tour du monde. Alors que l'Algérie se dirigeait vers une qualification pour la Coupe du monde au Qatar suite au but de Touba dans les prolongations, Karl Toko Ekambi a mis fin aux rêves des Fennecs dans les arrêts de jeu en marquant le but de la victoire pour le Cameroun. Un but synonyme d'élimination pour l'Algérie de Djamel Belmadi, encore instoppable il y a quelques mois, et finalement absent du mondial au Qatar. "À dix secondes d’un Mondial, il y a une erreur de concentration..." Longtemps resté sur la pelouse dans sa détresse, Djamel Belmadi est apparu sonné en conférence de presse d'après-match, tentant tant bien que mal de faire un bilan à chaud : "Ma tristesse va d’abord à mes joueurs. Pour certains, c’était sûrement la dernière occasion d’aller en Coupe du Monde. Je ne sais pas si on a failli mentalement. À dix secondes d’un Mondial, il y a une erreur de concentration… de lucidité… On s’est créé des situations très claires. Eux très peu, sauf sur des centres. On a eu beaucoup de situations non concrétisées. Ce n'est pas une affaire de système… On a eu plusieurs fois la possibilité de marquer des buts". Sébastien Martins - Il y a 3 h