Algérie – Cameroun : Belmadi détruit l'arbitrage et répond sur son avenir, Song lui rend un hommage puissant Djamel Belmadi, le sélectionneur de l'Algérie, était évidemment très touché après la terrible défaite qui a frappé les Fennecs contre le Cameroun. Djamel Belmadi, le sélectionneur de l'Algérie, était évidemment très touché après la terrible défaite qui a frappé les Fennecs contre le Cameroun. « On est effondrés ». Quelques dizaines de minutes après la terrible élimination face au Cameroun (1-2) qui l'a laissé hagard sur la pelouse de Blida, Djamel Belmadi s'est présenté en conférence de presse, relayée par DZ Foot, en reconnaissant une déception incommensurable. « Je ne sais pas si on a failli mentalement. À dix secondes d’un Mondial, il y a une erreur de concentration… de lucidité… » Mais fidèle à sa ligne de conduite, le sélectionneur algérien s'est montré droit dans ses bottes, et surtout offensif vis-à-vis de l'arbitrage qui n'a pas été au niveau selon lui. « Je le dis aujourd’hui sans peur : ces arbitres ne respectent pas notre pays. Ils viennent ici ? Voient ce travail, et ne nous respectent pas. Ces deux derniers années, je n’ai jamais vu un seul arbitre qui ne soit pas agressif quand tu viens lui parler. Je ne cherche pas d’excuses, ce sont des faits. Ramy après une sommation a eu un jaune. Leur gardien a pris du temps 50 fois et a eu un carton en toute fin de match. C’est insupportable. Les arbitres le savent... » Julien Pedebos - Il y a 4 h