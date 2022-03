Sénégal - Egypte : Salah aveuglé par des lasers, l'image totalement folle des tirs au but ! Julien Pedebos Mohamed Salah, l'attaquant de l'Egypte, a loupé son tir au but face au Sénégal. Il faut dire que le public sénégalais a utilisé la manière forte pour le perturber. Mohamed Salah, l'attaquant de l'Egypte, a loupé son tir au but face au Sénégal. Il faut dire que le public sénégalais a utilisé la manière forte pour le perturber. C'est donc finalement le Sénégal qui a validé son billet pour la Coupe du monde au Qatar, après une nouvelle folle soirée face à l'Egypte. Après avoir remonté son retard du match aller, le champion d'Afrique a réussi à remporter une nouvelle séance de tirs au but pour arracher son billet pour le Mondial (0-1, 1-0 3-1 tab). Une séance de tirs au but où le public égyptien a tout tenté pour perturber Mohamed Salah, qui a loupé sa tentative, et les autres tireurs égyptiens. Avec l'utilisation de lasers qui ont donné une image forte, à savoir Mohamed Salah totalement aveuglé par un laser lui prenant tout le visage... Incroyable.