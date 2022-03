Floralies d’Annaba Bientôt de retour 30 Mar 2022 Annaba 5480 fois Bientôt de retour Après les restrictions imposées par la pandémie du coronavirus, Annaba va revivre ses traditionnelles Floralies. Aujourd’hui se tient une réunion au siège de l’APC pour en arrêter la date et sûrement inviter les futurs exposants. Le lieu est maintenu et comme c’est devenu une habitude, ce sera le Square El Houria qui va abriter ce magnifique évènement. Les jardiniers et autres arboriculteurs, les artisans, les pisciculteurs (élevage de poissons d’ornement) ainsi que les apiculteurs vont relever le cachet de cette vaste exposition. Elle a pour tradition de durer 15 jours et parfois connaître une prolongation demandée par les amoureux de la nature. Ainsi les horticulteurs de la ville de Séraïdi ne manqueront pas d’être présents avec leurs magnifiques hortensias et autres variétés de plantes à fleurs que les acheteurs s’empresseront d’acquérir de peur de voir les stocks proposés s’épuiser. Toutes les essences seront là pour tous les goûts. On citera les araucarias, les galants de nuit, des lilas, les plantes à jasmin, les rosiers de différentes couleurs et senteurs et en particulier ces œillets si odorants, des géraniums, des pélargoniums capables parait-il d’éloigner les moustiques tel le basilic. On trouvera également des plantes exotiques que certains ne connaissent pas, tout comme des produits bios à base de plantes. Des huiles essentielles de fabrication locale, des savonnettes nature, le tout façonnés par de mains expertes de jeunes dames soucieuses de se faire une place au soleil. Bref, si on veut équiper son jardin, garnir son balcon ou le rebord de ses fenêtres, tenez-vous prêts (es) car cette occasion ne se présente qu’une fois par année.