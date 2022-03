Sénégal, Cameroun, Maroc, Tunisie et Ghana Les cinq mondialistes africains

Sénégal, Cameroun, Maroc, Tunisie et Ghana Au terme des matchs retour des barrages, le continent africain connaît, désormais, ses cinq représentants, non sans surprises. Les Aigles de Carthage au bout du souffleLes Aigles de Carthage au bout du souffle Le Sénégal, tombeur de l'Égypte comme en finale de la CAN-2021 d'Afrique, le Cameroun, renversant contre l'Algérie, le Maroc, la Tunisie et le Ghana, ont décroché leur qualification pour le Mondial-2022 au Qatar à l'issue des barrages retour de la zone Afrique. Remake de la dernière finale de la CAN, l'affiche Sénégal - Égypte a poussé le mimétisme jusqu'à une nouvelle séance de tirs au but. Et comme en février, l'exercice a tourné à l'avantage de Sadio Mané et des siens (3-1 aux TAB). L'attaquant de Liverpool ira au Qatar, contrairement à son coéquipier chez les Reds, Mohamed Salah. Battus à l'aller (0-1) au Caire, les Sénégalais ont ouvert la marque par Boulaye Dia dès la 3', mais tout s'est décidé aux tirs au but, lors d'une séance où les quatre premiers tireurs ont échoué, à l'image de Salah. Pas Sadio Mané, qui a conclu victorieusement comme à la CAN. Le Sénégal disputera son 3e Mondial à la fin de l'année, pour le plus grand bonheur des 50 000 spectateurs présents dans un stade flambant neuf de Diamniadio, près de Dakar. Les Camerounais, eux aussi, seront au rendez-vous avec une 8e participation. Le Maroc sera également du voyage après son large succès (4-1) à Casablanca face à la République démocratique du Congo (1-1 à l'aller). Azzedine Ounahi, auteur d'un doublé (21', 54'), Tarik Tissoudali (45'+7) et Achraf Hakimi (69') ont offert à leur pays une 6e participation à un Mondial. Les Congolais ont sauvé l'honneur avec le très joli enchaînement de Ben Malango en fin de rencontre (77e). La Tunisie verra aussi le Qatar, à la faveur de son succès (1-0) à l'aller au Mali, grâce à Moussa Sissako. Au retour à Radès, les deux équipes se sont neutralisées 0-0. Les Maliens se sont vu refuser un but en début de rencontre (4') pour un hors-jeu d'Abdoulaye Diaby. Après un match aller sans vainqueur (0-0), le Ghana a également obtenu son billet en allant faire match nul 1-1 au Nigeria. Grâce à ce but à l'extérieur comptant double (la règle est toujours en vigueur en zone Afrique, ndlr), les Black Stars participeront à leur première Coupe du monde depuis 8 ans. Le capitaine Thomas Partey a ouvert le score sur une frappe lointaine (10e). William Troost-Ekong a remis les 2 équipes à égalité sur penalty (22e). En vain pour les Super Eagles, qui ne disputeront pas une 7e phase finale. Les sélections déjà qualifiées: - Zone Afrique: Sénégal, Ghana, Maroc, Tunisie, Cameroun - Zone Amérique du Sud: Brésil, Argentine, Equateur, Uruguay - Zone Amérique du Nord et centrale: Canada - Zone Asie: Qatar (pays-hôte), Iran, Corée du Sud, Japon, Arabie saoudite - Zone Europe: Danemark, Allemagne, France, Belgique, Croatie, Espagne, Serbie, Angleterre, Suisse, Pays-Bas, Portugal, Pologne. 31-03-2022