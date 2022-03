Raïna Raïkoum : Après le match Algérie-Cameroun par Amine Bouali La défaite-surprise, cruelle et à la dernière minute de l'équipe nationale de football et son élimination du Mondial de Doha-2022, avant-hier, mardi 29 mars, au stade Mustapha Tchaker de Blida, mais aussi les larmes de Djamel Belmadi, le coach des Fennecs, et le profond désarroi qu'il a laissé voir à la fin du match, ont suscité de nombreux commentaires, à chaud, sur la toile. Nous avons eu l'idée de reproduire ici quelques-uns pour donner un aperçu de la réaction du public sportif algérien suite à cet échec assez traumatisant. Beaucoup d'internautes tiennent d'abord à remercier Belmadi pour le travail accompli ces quatre dernières années à la tête des Verts : «Relevez votre tête, coach ! Vous êtes un héros, vous n'avez jamais triché. Vous avez accompli votre travail à la perfection. Vous méritez le respect. C'est juste un match, la vie ne s'arrête pas là. Vous êtes un grand entraineur. Soyez fier de vous ! Vous nous avez donné tant de bonheur» écrit notamment un certain Mohsine. «Mais, ajoute-t-il, c'est trop triste pour notre équipe. Ils ont tout donné. «Makatbetch !». La chance ne nous a pas souri. Cela s'est joué sur un détail. La vie est faite ainsi. Elle est pleine de joies et de chagrins. Essayons d'avancer dans d'autres domaines. Il n'y a pas que le football.» «C'est dommage pour cette belle équipe d'Algérie», commente, quant à lui, fataliste, le dénommé Chakib. «Ce qui est arrivé à Blida peut arriver à n'importe quelle équipe. Le football n'est pas une science exacte. Belmadi, on est avec toi ! Les grands hommes peuvent perdre aussi.» Il souligne néanmoins que «Belmadi méritait mieux. Cette défaite, c'est un choc pour lui et pour toute l'Algérie.» Pour le dénommé Omar, «le score du match-aller était un piège, il fallait oublier le match-aller. A Blida, l'Algérie était qualifiée pendant deux secondes seulement, et la troisième lui fut fatale, par KO technique. Un travail de quatre années gâché en deux minutes.» Quant à un certain Redouane, il n'hésite pas à critiquer l'arbitrage dans une formule-choc : «Arbitre 2 / Algérie 1», et il explique pourquoi: «L'arbitre a étouffé l'équipe algérienne durant toute la première mi-temps. La maîtrise du VAR en Afrique n'est pas au point.» Nous laisserons, quant à nous, la conclusion de ce petit billet, bien sûr incomplet, au dénommé Sofiane qui malgré la tristesse reste assez optimiste et très fair-play : «Ce n'est pas la fin du monde. On se relèvera. Félicitations pour nos frères camerounais !»