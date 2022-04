Coupe du monde 2022. L’Algérie demande officiellement à rejouer son match contre le Cameroun Battue au terme de la prolongation par le Cameroun (1-2 a.p) et donc éliminée dans la course à la qualification à la Coupe du monde 2022, l’Algérie a demandé officiellement, ce jeudi, que son match soit rejoué. La fédération algérienne met en cause l’arbitrage qui, selon elle, a « faussé le résultat du match ». Le sort de l’Algérie est-il vraiment scellé ? Battue mardi par le Cameroun (1-2 a.p) au terme d’une prolongation qui l’a éloigné de la Coupe du monde, la sélection algérienne n’a semble-t-il pas encore perdu tout espoir d’être au Qatar en fin d’année. C’est en tout cas ce qu’elle revendique à travers sa requête très spéciale formulée auprès de la Fifa, ce jeudi. La Fédération algérienne de football (FAF) a officiellement demandé à ce que son match face aux Lions Indomptables soit rejoué. Elle assure avoir déposé « un recours officiel […] contre l’arbitrage flagrant qui a faussé le résultat » et se dit « déterminée à activer tous les moyens permis ». Elle estime que plusieurs situations litigieuses lui ont été défavorables et demande qu’une enquête des instances de la Fifa soit ouverte « afin de faire toute la lumière sur la question de l’arbitrage lors du match entre l’Algérie et le Cameroun ». Ses doléances seront-t-elles entendues ? Les chances de voir la requête aboutir sont infimes, voire nulles.