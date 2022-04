La FAF a demandé, jeudi, à "rejouer le match" à la suite d'un arbitrage qui aurait "faussé le résultat" de la rencontre entre l'Algérie et le Cameroun. Football : la Fédération algérienne dépose un recours auprès de la FIFA après la défaite face au Cameroun Football : la Fédération algérienne dépose un recours auprès de la FIFA après la défaite face au Cameroun Dans un communiqué, publié le 31 mars sur son compte Twitter, la Fédération algérienne de football (FAF) a annoncé avoir "déposé un recours officiel auprès de la Fédération Internationale (FIFA)" concernant "un arbitrage qui a faussé le résultat du match retour entre l'Algérie et le Cameroun". Ce recours intervient deux jours après la défaite de l'Algérie, lors du match de qualification pour la Coupe du monde 2022 face aux Camerounais. Karl Toko Ekambi avait inscrit, au bout des prolongations, un but synonyme de qualification au Mondial pour les Lions Indomptables. La FAF précise être "déterminée à activer tous les moyens permis par la loi pour rétablir ses droits et rejouer le match, dans des conditions garantissant l'intégrité et l'impartialité de l'arbitrage". Enfin, la Fédération conclut en demandant "l'ouverture d'une enquête pour faire la lumière" sur les erreurs d'arbitrage mises en avant par l'Algérie à leurs dépens. Le Président de la fédération démissionne Le même jour, le président de la fédération algérienne de football (FAF), Charaf-Eddine Amara, a annoncé sa démission lors d'un point presse tenu au siège de la FAF. "L'élimination a été comme la fin d'un rêve. Dix secondes nous ont séparés de notre rêve. C'est le football, parfois il est cruel", a-t-il expliqué tout en expliquant que l'élimination de la sélection algérienne "ne doit pas être perçue comme un drame national, même s'il s'agit d'une déception populaire".