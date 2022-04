Mondial-2022 : tout ce qu'il faut savoir avant le tirage au sort des groupes au Qatar On connaît 29 des 32 équipes qui disputeront la phase finale de la prochaine Coupe du monde au Qatar. L'Italie, championne d'Europe en titre et quadruple championne du monde, sera encore la grande absente. France 24 fait le bilan des éliminatoires et livre le mode d'emploi du tirage au sort des groupes, qui aura lieu vendredi, à Doha. Sacrée championne du monde en 2018 en Russie, l'équipe de France remet sa couronne en jeu cette année. Pas cet été, comme le veut la tradition, mais au crépuscule de 2022. Ainsi en a-t-il été décidé pour ce mondial au Qatar, prévu du 21 novembre au 18 décembre. Cette Coupe du monde sera la deuxième à se dérouler en Asie, après l'édition 2002 organisée par la Corée du Sud et le Japon. Un seul ancien champion du monde manquera à l'appel : l'Italie. Si les sept autres anciens vainqueurs (Angleterre, Allemagne, Argentine, Brésil, Espagne, France et Uruguay) n'ont connu aucune difficulté majeure, le ciel est tombé sur la Squadra Azzurra, quadruple championne du monde. L'Italie reste encore une fois à la maison La sortie de route de l'Italie est l'un des principaux enseignements des éliminatoires. Alors qu'elle avait son destin en main, la Nazionale a cédé la première place du groupe C à la Suisse lors de l'ultime journée. Barragistes, les Italiens espéraient disputer une finale tendue face au Portugal. Mais ils n'ont même pas eu l'occasion de défier la bande à Cristiano Ronaldo, car en demi-finale des barrages, la Macédoine du Nord est venue scalper les champions d'Europe chez eux, à Palerme. L'Italie ne disputera donc pas la Coupe du monde 2022. Un vrai séisme sur la planète foot – et c'est la deuxième fois d'affilée que cela arrive. En 2018, déjà, la Squadra Azzurra avait chuté en barrages, face à la Suède. La Russie bannie à cause de la guerre Pays organisateur et quart-de-finaliste en 2018, la Russie sera elle aussi absente. Elle devait affronter la Pologne en demi-finale des barrages, et éventuellement la Suède en finale. Mais l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe, le 24 février, a provoqué la disqualification de la Russie, ainsi qu'un chamboulement du calendrier des barrages. En raison du conflit en cours, la demi-finale des barrages entre l'Écosse et l'Ukraine a été reportée au mois de juin. Le vainqueur affrontera dans la foulée, en finale, le pays de Galles. Il reste donc un 13e et dernier qualifié à déterminer dans la zone Europe : l'Écosse, l'Ukraine ou le pays de Galles. L'Océanie de retour ? En juin, en plus du verdict pour l'Europe, on connaîtra aussi le dénouement des deux autres derniers barrages. L'un d'eux opposera le Pérou au vainqueur du match entre l'Australie et les Émirats arabes unis. À noter cette particularité concernant les Australiens : en 2006, ils ont quitté la Confédération du football d'Océanie pour rejoindre la Confédération asiatique de football, dans le but de disposer de meilleures chances de disputer la Coupe du monde. Ainsi, la Nouvelle-Zélande est l'unique représentant de la confédération océanique encore en lice. En barrages, les "All Whites" vont affronter le Costa Rica, avec l'espoir de se qualifier pour la troisième phase finale de Coupe du monde de leur histoire, après 1982 et 2010. >> Mondial-2022 : le Canada décroche son deuxième billet, 36 ans après sa première Coupe du Monde Les qualifiés pour l'Europe (UEFA) : Allemagne Angleterre Belgique Croatie Danemark Espagne France (championne du monde 2018) Pays-Bas Portugal Pologne Serbie Suisse Les qualifiés pour l'Afrique (CAF) : Cameroun Ghana Maroc Sénégal (champion d'Afrique 2022) Tunisie Les qualifiés pour l'Asie (AFC) : Arabie saoudite Corée du Sud Iran Japon Qatar (pays organisateur, champion d'Asie 2019) Les qualifiés pour l'Amérique du Sud (Conmebol) : Argentine (championne d'Amérique du Sud 2021) Brésil Équateur Uruguay Les qualifiés pour l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale et les Caraïbes (Concacaf) : Canada États-Unis (champions d'Amérique du Nord, Amérique centrale et Caraïbes 2021) Mexique Ultimes barrages en juin 2022 : Pays de Galles - Écosse ou Ukraine Costa Rica - Nouvelle-Zélande Pérou - Australie ou Émirats arabes unis Mode d'emploi du tirage au sort La cérémonie se tient à Doha, au Qatar, vendredi 1er avril, à partir de 18 h (heure de Paris) sur France 24 et France24.com. Les équipes qualifiées sont réparties au départ dans quatre chapeaux. Elles sont tirées au sort les unes après les autres, du chapeau 1 au chapeau 4. Elles se retrouvent dans huit groupes (de A à H) composés chacun de quatre équipes. Chaque groupe sera composé d'une équipe de chaque chapeau. Les 32 équipes sont réparties dans les quatre chapeaux selon leur rang au classement mondial de la Fifa, sauf le Qatar, placé d'office dans le chapeau 1 (celui des nations les mieux classées) grâce à son statut de pays organisateur. Les derniers barragistes, eux, iront dans le chapeau 4, qu'importe leur classement. Lors du tirage au sort, deux équipes de la zone UEFA peuvent se retrouver dans le même groupe. En revanche, deux équipes d'une même autre zone (CAF, AFC, Conmebol, Concacaf) ne peuvent s'affronter au premier tour. Chapeau 1 Qatar Brésil Belgique France Argentine Angleterre Espagne Portugal Chapeau 2 Mexique Pays-Bas Danemark Uruguay Suisse États-Unis Croatie Chapeau 3 Sénégal Iran Japon Maroc Serbie Pologne Corée du Sud Tunisie Chapeau 4 Cameroun Canada Équateur Arabie saoudite Ghana Pays de Galles ou Ukraine ou Écosse Pérou ou Australie ou Émirats arabes unis. On connaît 29 des 32 équipes qui disputeront la phase finale de la prochaine Coupe du monde au Qatar. L'Italie, championne d'Europe en titre et quadruple championne du monde, sera encore la grande absente. France 24 fait le bilan des éliminatoires et livre le mode d'emploi du tirage au sort des groupes, qui aura lieu vendredi, à Doha. Sacrée championne du monde en 2018 en Russie, l'équipe de France remet sa couronne en jeu cette année. Pas cet été, comme le veut la tradition, mais au crépuscule de 2022. Ainsi en a-t-il été décidé pour ce mondial au Qatar, prévu du 21 novembre au 18 décembre. Cette Coupe du monde sera la deuxième à se dérouler en Asie, après l'édition 2002 organisée par la Corée du Sud et le Japon. Un seul ancien champion du monde manquera à l'appel : l'Italie. Si les sept autres anciens vainqueurs (Angleterre, Allemagne, Argentine, Brésil, Espagne, France et Uruguay) n'ont connu aucune difficulté majeure, le ciel est tombé sur la Squadra Azzurra, quadruple championne du monde. L'Italie reste encore une fois à la maison La sortie de route de l'Italie est l'un des principaux enseignements des éliminatoires. Alors qu'elle avait son destin en main, la Nazionale a cédé la première place du groupe C à la Suisse lors de l'ultime journée. Barragistes, les Italiens espéraient disputer une finale tendue face au Portugal. Mais ils n'ont même pas eu l'occasion de défier la bande à Cristiano Ronaldo, car en demi-finale des barrages, la Macédoine du Nord est venue scalper les champions d'Europe chez eux, à Palerme. L'Italie ne disputera donc pas la Coupe du monde 2022. Un vrai séisme sur la planète foot – et c'est la deuxième fois d'affilée que cela arrive. En 2018, déjà, la Squadra Azzurra avait chuté en barrages, face à la Suède. La Russie bannie à cause de la guerre Pays organisateur et quart-de-finaliste en 2018, la Russie sera elle aussi absente. Elle devait affronter la Pologne en demi-finale des barrages, et éventuellement la Suède en finale. Mais l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe, le 24 février, a provoqué la disqualification de la Russie, ainsi qu'un chamboulement du calendrier des barrages. En raison du conflit en cours, la demi-finale des barrages entre l'Écosse et l'Ukraine a été reportée au mois de juin. Le vainqueur affrontera dans la foulée, en finale, le pays de Galles. Il reste donc un 13e et dernier qualifié à déterminer dans la zone Europe : l'Écosse, l'Ukraine ou le pays de Galles. L'Océanie de retour ? En juin, en plus du verdict pour l'Europe, on connaîtra aussi le dénouement des deux autres derniers barrages. L'un d'eux opposera le Pérou au vainqueur du match entre l'Australie et les Émirats arabes unis. À noter cette particularité concernant les Australiens : en 2006, ils ont quitté la Confédération du football d'Océanie pour rejoindre la Confédération asiatique de football, dans le but de disposer de meilleures chances de disputer la Coupe du monde. Ainsi, la Nouvelle-Zélande est l'unique représentant de la confédération océanique encore en lice. En barrages, les "All Whites" vont affronter le Costa Rica, avec l'espoir de se qualifier pour la troisième phase finale de Coupe du monde de leur histoire, après 1982 et 2010. >> Mondial-2022 : le Canada décroche son deuxième billet, 36 ans après sa première Coupe du Monde Les qualifiés pour l'Europe (UEFA) : Allemagne Angleterre Belgique Croatie Danemark Espagne France (championne du monde 2018) Pays-Bas Portugal Pologne Serbie Suisse Les qualifiés pour l'Afrique (CAF) : Cameroun Ghana Maroc Sénégal (champion d'Afrique 2022) Tunisie Les qualifiés pour l'Asie (AFC) : Arabie saoudite Corée du Sud Iran Japon Qatar (pays organisateur, champion d'Asie 2019) Les qualifiés pour l'Amérique du Sud (Conmebol) : Argentine (championne d'Amérique du Sud 2021) Brésil Équateur Uruguay Les qualifiés pour l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale et les Caraïbes (Concacaf) : Canada États-Unis (champions d'Amérique du Nord, Amérique centrale et Caraïbes 2021) Mexique Ultimes barrages en juin 2022 : Pays de Galles - Écosse ou Ukraine Costa Rica - Nouvelle-Zélande Pérou - Australie ou Émirats arabes unis Mode d'emploi du tirage au sort La cérémonie se tient à Doha, au Qatar, vendredi 1er avril, à partir de 18 h (heure de Paris) sur France 24 et France24.com. Les équipes qualifiées sont réparties au départ dans quatre chapeaux. Elles sont tirées au sort les unes après les autres, du chapeau 1 au chapeau 4. Elles se retrouvent dans huit groupes (de A à H) composés chacun de quatre équipes. Chaque groupe sera composé d'une équipe de chaque chapeau. Les 32 équipes sont réparties dans les quatre chapeaux selon leur rang au classement mondial de la Fifa, sauf le Qatar, placé d'office dans le chapeau 1 (celui des nations les mieux classées) grâce à son statut de pays organisateur. Les derniers barragistes, eux, iront dans le chapeau 4, qu'importe leur classement. Lors du tirage au sort, deux équipes de la zone UEFA peuvent se retrouver dans le même groupe. En revanche, deux équipes d'une même autre zone (CAF, AFC, Conmebol, Concacaf) ne peuvent s'affronter au premier tour. Chapeau 1 Qatar Brésil Belgique France Argentine Angleterre Espagne Portugal Chapeau 2 Mexique Pays-Bas Danemark Uruguay Suisse États-Unis Croatie Chapeau 3 Sénégal Iran Japon Maroc Serbie Pologne Corée du Sud Tunisie Chapeau 4 Cameroun Canada Équateur Arabie saoudite Ghana Pays de Galles ou Ukraine ou Écosse Pérou ou Australie ou Émirats arabes unis Nicolas BAMBA