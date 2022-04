Coupe du Monde 2022 : L'Algérie veut rejouer son barrage contre le Cameroun !

Pointant des erreurs d'arbitrage lors de la rencontre perdue mardi (1-2 a.p.), l'Algérie va demander à rejouer son barrage pour le Mondial contre la Cameroun ! S'estimant lésée après sa défaite contre le Cameroun (1-0, 1-2 a.p.), l'Algérie continue de crier au scandale arbitrale et n'a pas abandonné son rêve de participer au Mondial 2022. Les Fennecs vont notamment déposer une requête pour rejouer le match. «Je le dis aujourd’hui sans peur : ces arbitres ne respectent pas notre pays. Ils viennent ici, voient notre travail et ne nous respectent pas. Ces deux dernières années, je n’ai pas vu un seul arbitre qui ne soit pas agressif quand tu viens lui parler. Je ne cherche pas d’excuse, ce sont des faits». Ces mots prononcés par le sélectionneur algérien, Djamel Belmadi, après la désillusion contre le Cameroun (1-0, 1-2 a.p.) lors des barrages d'accession à la prochaine Coupe du monde, résument parfaitement l'état d'esprit de tout un pays et une Fédération. La FAF prépare un rapport Deux jours après sa défaite, qui le privera de Mondial au Qatar en fin d'année, le champion d'Afrique continue de crier au scandale et prépare même sa riposte. S'estimant lésés par l'arbitrage, les Fennecs vont réunir un conseil exceptionnel ce jeudi et demander à rejouer la rencontre face au Cameroun, annoncent nos confrères de La Gazzette du Fennec. Pointant plusieurs erreurs d'arbitrage manifestes lors du barrage retour face aux Lions Indomptables, la FAF va préparer un rapport et l'envoyer à la FIFA. Qu'on se le dise, cette demande a, sur le papier, d'infimes chances d'aboutir. Néanmoins, les Algériens ont décidé de tout tenter pour ne pas manquer un deuxième Mondial de suite...Alexis Goudlijian