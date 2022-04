Algérie: grand ménage après l'élimination mais Belmadi reste sélectionneur

L’histoire entre Djamel Belmadi et la sélection algérienne n’est pas terminée. Ce jeudi, deux jours après la cruelle élimination des Fennecs en barrages de la Coupe du monde 2022 contre le Cameroun au terme d’une prolongation complètement folle, le président de la Fédération algérienne de football (FAF) a annoncé, en conférence de presse, que le sélectionneur n'allait pas quitter son poste. En poste depuis août 2018, Belmadi, vainqueur de la Can 2019 avec les Fennecs, avait laisser planer le doute sur son avenir après la défaite contre le Cameroun: "Un bilan sera fait mais pour l’instant, la déception domine. (...) Je n’ai jamais voulu m’accrocher à un trône. Le jour où je ne me sens inutile à mon pays, je saurai quoi faire. Il y aura une réflexion dans les jours à venir." Finalement, il a donc décider de poursuivre l’aventure, malgré une élimination en phase de groupes de la CAN en janvier et donc une non-participation au Mondial qatari. Une révolution au sein de la Fédération En revanche, une révolution est effectuée au sein de la Fédération. Comme le rapporte le site spécialisé DZFoot, le président de la FAF, Charaf Eddine Amara, ainsi que tout le bureau fédéral ont en effet posé leur démission. Le président démissionnaire a précisé que des élections se tiendront "dans quelques jours". Ce jeudi, plus tôt dans la journée, la FAF a par ailleurs annoncé qu’elle avait déposé un recours pour rejouer le barrage retour contre le Cameroun. Les Algériens estiment que "l’arbitrage scandaleux" a "faussé le résultat du match". "Nous avons donné des faits précis de match à la FIFA. C’est elle qui décidera si éventuellement on rejouera, mais il faut notamment que l’arbitre dise qu’il a fait erreur, qu’il soit reconnu corrompu", a lancé Amara devant la presse.