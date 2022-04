Algérie : les mots forts de Nicolas Anelka sur l'avenir de Djamel Belmadi Djamel Belmadi, le sélectionneur de l'Algérie, est au centre des discussions après les deux échecs des Fennecs à la CAN et pour la Coupe du monde. Djamel Belmadi, le sélectionneur de l'Algérie, est au centre des discussions après les deux échecs des Fennecs à la CAN et pour la Coupe du monde. Pour avoir partagé pendant quelques temps le même quotidien au PSG au milieu des années 90, Nicolas Anelka et Djamel Belmadi se connaissent bien et ont gardé un lien. L'élimination douloureuse de l'Algérie à la CAN puis lors des barrages de la Coupe du monde ont donc touché l'ancien attaquant prodige devenu consultant. Anelka loue l'implication totale de Belmadi Sur l'antenne de RMC, Nicolas Anelka a voulu lui apporter un message de soutien, révélant même l'énorme implication au quotidien de Belmadi pour faire changer le football algérien. « Si Djamel a dit qu’il partira sans la qualification, alors il le fera. S’il part, il laissera un grand vide. Car qui va le remplacer ? Même eux ne le savent pas. Djamel, il a tellement donné pour son pays, il en est tellement fier, qu’il donnerait sa vie. Quand on le voit comme ça, c’est triste. Moi, j’étais triste. A une minute près, il avait réussi son challenge. Il a tellement changé l’image du jeu algérien. Il a tellement souffert par rapport à ce qui s’est passé que je comprendrais sa décision s’il venait à arrêter », a estimé Anelka à l'antenne. Julien Pedebos