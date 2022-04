Algérie – Cameroun : Infantino sort du silence et évoque le recours, Wenger détaille la procédure !

Le Président de la FIFA a été questionné au sujet du recours déposé par l’Algérie pour faire rejouer le barrage perdu face au Cameroun. L'Algérie a perdu dans les derniers instants face au Cameroun Le Président de la FIFA a été questionné au sujet du recours déposé par l’Algérie pour faire rejouer le barrage perdu face au Cameroun. L’Algérie tente le tout pout le tout. Les Fennecs ont connu une cruelle désillusion à l’occasion des barrages d’accession à la Coupe du monde. Défaits dans les derniers instants par le Cameroun, les hommes de Djamel Belmadi ne disputeront pas le Mondial au Qatar. Pour autant, l’Algérie a tenté un dernier recours pour demander à faire rejouer la rencontre, entachée selon eux de grosses erreurs d’arbitrage. Interrogé à ce sujet, Gianni Infantino ne s’est pas montré loquace : « je ne suis pas au courant. L’Algérie a joué un très bon match, malheureusement c’est le football, le football est dur. » Pas des propos de nature à rassurer les supporters des Fennecs. Arsène Wenger, directeur technique du développement à la FIFA, a également été questionné : « j’ai vu les deux matchs. Vous savez, Il faut prouver que l'arbitre a fait une erreur technique. Refaire le match ne dépend pas de nous mais d'une commission et c'est à elle de décider si le match doit être rejoué ou non » En attendant le tirage de la coupe du monde débute à 18h00 et ce sera sans l'Algérie, mais avec Rabah Madjer. Arnaud Déchelotte