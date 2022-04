Algérie-Cameroun rejoué ? La réponse de la Fifa. L’Algérie ne s’en est toujours pas remise… Alors qu’ils tenaient leur qualification entre leurs mains, les Fennecs ont vu leur rêve de participer au Mondial 2022 s’écrouler avec le but du Cameroun inscrit par Toko-Ekambi au bout de la prolongation de la manche retour (1-2, a.p.). Une cruelle défaite pour Riyad Mahrez et ses partenaires que conteste la Fédération algérienne de football (FAF). Cette dernière a ainsi décidé de rédiger un rapport listant les erreurs d’arbitrage relevées durant ce barrage retour à destination de la Fifa et ce afin de demander à rejouer le match. « Le football est dur » Une requête qui a toutefois très peu de chance d’aboutir... Ce vendredi, en marge du tirage au sort de la Coupe du monde qui a lieu à Doha, Gianni Infantino a été interrogé sur cette affaire. Et manifestement, le boss la Fifa a d’autres chats à fouetter. « Je ne suis pas au courant. L’Algérie a joué un très bon match. Malheureusement, c’est le football. Le football est dur », a ainsi confié le président de l’instance du football mondial. Pour le plus grand malheur des supporters algériens. Guillaume Jacquot