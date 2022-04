Brest: Belaïli est finalement bien rentré après l’élimination de l’Algérie L’incident est clos. Absent de l’entraînement de Brest ce vendredi matin, Youcef Belaïli s’est attiré les foudres de Michel Der Zakarian. L’entraîneur du club breton a regretté de n’avoir eu aucune nouvelle de son attaquant depuis le match retour des barrages pour le Mondial 2022 et l’élimination de l’Algérie face au Cameroun (1-2 ap). Bonne nouvelle pour le Stade Brestois, le joueur des Fennecs a depuis repris le contact, selon les informations du quotidien local Le Télégramme. À l’image des Niçois Youcef Atal et Hicham Boudaoui, rentrés lessivés sur la Côte d’Azur selon Christophe Galtier, Youcef Belaïli a regagné la Bretagne tard ce jeudi soir. De quoi expliquer son absence lors de la séance collective de l’équipe première. "Il n’est pas encore rentré, je ne sais pas où il est. On n’arrive pas à le joindre, il n’y a pas de réponse", avait même pesté son coach Michel Der Zakarian. "La moindre des choses, c’est d’appeler", avait-il ajouté. Sera-t-il disponible face à Montpellier? Tout semble donc bien revenu dans l’ordre entre les Pirates et l’Algérien de 30 ans. Mieux, il pourrait bien participer au déplacement des Finistériens à Montpellier pour le match de la 30e journée de Ligue 1, dimanche sur la pelouse de la Mosson. Treizième, Brest tentera de se rapprocher du top 10. Youcef Belaïli, lui, voudra enfin débloquer son compteur et marquer son premier but. Arrivé à Brest après la CAN 2022, l’Algérien n’a pas encore eu de réussite en championnat. Autant l’international algérien a apporté une vraie plus-value en terme de visibilité, mais sur le plan sportif il ne connait pas pareille réussite avec une seule passe décisive en six rencontres. Jean-Guy Lebreton