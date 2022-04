Littoral de Sidi Salem Bonnet d’âne !La pollution à Annaba a fini par empoisonner la vie quotidienne des habitants. Atteignant ainsi un degré si élevé et annonçant les prémices d’une catastrophe écologique réelle, où l’on signale que « sur près de 10 millions de mètres cubes de polluants industriels rejetés quotidiennement dans l’Oued Seybouse, environ la moitié, des huiles usagées ». Pour les experts, l’embouchure de la Seybouse dans la baie d’Annaba, pose beaucoup plus de problèmes, du fait des rejets domestiques et ceux des différentes zones industrielles et d’habitations implantées dans ce secteur géographique. Il s’agit là, des conclusions d’une enquête menée par Safege Algérie, qui est une société d’ingénierie et de conseil française, dont les activités portent sur les deux domaines de l’eau et de l’environnement. Ces investigations avaient ciblé les réseaux de quelque 700 établissements implantés dans les différentes zones industrielles, ceux des acteurs économiques, situés sur les deux rives de l’Oued Seybouse, généralement de type unitaire. Par conséquent, ils sont susceptibles de collecter des eaux pluviales de toitures, de parkings et de voiries, pouvant lessiver et véhiculer de fortes charges polluantes accumulées et qui sont déversées en mer par le biais de l’embouchure de la Seybouse. Les différentes études établies dans ce contexte, à la demande de nombreuses instances, ministère de l’Environnement, de l’Intérieur du Commerce, l’Industrie, Direction de l’Hydraulique et autres, ont révélé un sinistre constat. Pratiquement la totalité des eaux résiduelles de l’Oued de la Seybouse, un bassin de 6.400 kilomètres carrés, qui prend ses sources à partir des hautes plaines de la région d’Ain-Beida, va à la mer sans être épurée. Le bassin de la Seybouse est confronté chaque jour à plusieurs polluants industriels et urbains émanant des différentes villes, dont la population dépasse actuellement des millions d’habitants, répartis sur 72 communes, dont 33 sont entièrement incluses dans le bassin, et sept wilayas (Constantine, Skikda, Oum-El-Bouaghi Annaba, El-Tarf, Guelma, Souk-Ahras). Cependant seules les wilayas situées sur le versant de la Seybouse, à savoir, Annaba, El-Tarf, Souk-Ahras et Guelma, sont estimées les plus polluantes. L’enquête révèle que 71 % de ces établissements industriels du bassin versant, sont situés dans la wilaya d’Annaba, dont 87,52% situés dans des zones industrielles ou d’activités. A Annaba, trois « gros pollueurs », dont les eaux se jettent à la Seybouse ont été relevés : le complexe sidérurgique d’El-Hadjar, la société des fertilisants « Fertial » et le lac Fatzara. En effet, en raison des agissements néfastes de nombreuses sociétés polluantes et des rejets domestiques des nouveaux pôles urbains, échappant pour le moment à tout contrôle, le lac Fatzara, pourtant un périmètre protégé par RAMSAR, représente un véritable catalyseur de déchets de toutes sortes. À noter que l’Oued Seybouse est également alimenté en partie par les eaux du Lac Fetzara par l’intermédiaire de canaux, un sur l’Oued Boudjemia et l’autre sur l’Oued Meboudja. Son cours est très irrégulier, avec un débit variant de zéro à 100 mètres cubes par seconde, mais peut atteindre les 630 mètres cubes par seconde pendant les périodes de fortes averses. De même que la mauvaise utilisation des engrais par les agriculteurs revêt un impact négatif qui reste en principe strictement du ressort du ministère de l’Agriculture et du Développement Rural algérien, sachant qu'aucune mission de l'étude n'est vouée à la dépollution agricole, même si celle-ci peut être évoquée du fait de son caractère sensible.