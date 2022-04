Eric Zemmour viré d’un terrain de foot appartenant à la famille Zidane (Vidéo)DIA-02 avril 2022: Le candidat à l’élection présidentielle française Eric Zemmour était en visite à Marseille à J-8 du premier tour (10 avril). Pour cette occasion, l’ancien journaliste s’est rendu sur un five, un terrain de football pour des matchs à cinq contre cinq. Un terrain situé au Z5, le complexe sportif détenu par Zinédine Zidane. Cependant, le candidat n’avait visiblement pas prévenu de la présence de caméras lors de sa venue. Il a rapidement été expulsé par l’un des gérants des lieux. Nourredine Zidane, frère du champion du monde 1998, a ramené Eric Zemmour vers la sortie. Selon BFMTV, le candidat n’avait pas prévenu de la présence de caméras lors de cette opération, ce qui a gêné les propriétaires des lieux. Karim Djaziri, agent de joueur et proche de Karim Benzema, précise qu’Eric Zemmour s’est mis «hors-jeu tout seul» et que ce n’était «pas le lieu d’un reportage politique».