Éric Zemmour : en pleine partie de football, le candidat se fait virer d'un complexe géré par la famille Zida

Éric Zemmour : en pleine partie de football, le candidat se fait virer d'un complexe géré par la famille Zidane Décidément, les déplacements d'Éric Zemmour pendant sa campagne vont marquer les esprits. Ce samedi 2 avril, le candidat de Reconquête! était en visite à Marseille et rien ne s'est passé comme prévu. En milieu d’après-midi, le candidat a en effet participé à un match de foot en salle au complexe sportif ZS d’Aix-en-Provence, créé par la star du football Zinédine Zidane. Mais la partie n'a duré que quelques minutes...Un match de football qui tourne au fiasco Si Éric Zemmour était absolument déterminé à l'idée de participer à un match de football dans le sud de la France, cet événement a rapidement tourné au fiasco. Situé près d'Aix-en-Provence, le complexe Z5 est tenu par le frère de Zinédine Zidane, Nourredine. Et malheureusement, ce match n'était pas à son goût. Accompagné de ses soutiens locaux, et vêtu d'un short et d'un maillot, Éric Zemmour s'est rendu sur le terrain, prêt à montrer ses capacités. Mais après quelques passes, le personnel du Z5 a fait irruption sur le terrain, selon nos confrères de la Provence. Toujours selon cette même source, la direction de l'établissement situé dans le pôle d'activités d'Aix-les-Milles a révélé ne pas être au courant de toute cette organisation. "On ne nous a pas prévenus que c’était pour un meeting", a affirmé un homme, se présentant comme un employé du site selon 20 Minutes. Finalement, Éric Zemmour et ses équipes ont fini par quitter les lieux. Éric Zemmour à Marseille, du déjà-vu Le candidat à l'élection présidentielle Éric Zemmour avait déjà connu un déplacement assez compliqué à Marseille à la fin du mois de novembre 2021. Souvenez-vous, il avait échangé un doigt d'honneur "bien profond" avec une passante, lors d'une séquence capturée par un photographe. La scène a eu lieu sous le regard amusé de Sarah Knafo, sa compagne, à la sortie d’un restaurant à Marseille, après une visite à la cathédrale La Major. Le lendemain, Éric Zemmour a pris la parole pour expliquer son geste, qu'il a estimé comme "fort inélégant". De nouvelles polémiques qui voient le jour à une semaine du premier tour.