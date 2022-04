Annaba: Installation d’une cellule de suivi des opérations de nettoiement de l’environnement

Une cellule chargée de suivre les opérations de nettoiement de l’environnement et l’amélioration du cadre de vie de la population de la ville d’Annaba a été installée, coïncidant avec le mois de ramadhan, a indiqué un communiqué de la cellule de communication de la wilaya. Cette cellule, installée au cabinet du wali et composée des représentants des partenaires concernés par l’hygiène de l’environnement, est chargée de suivre les actions dans ce domaine et d’évaluer la concrétisation sur le terrain du plan de travail élaboré, après le renforcement du parc des engins de collecte des déchets de la commune d’Annaba avec 10 nouveaux camions-tasseurs, a précisé le même communiqué. Le plan d’action élaboré pour améliorer la collecte des déchets et améliorer les conditions de vie de la population de la ville d’Annaba et supervisé par le wali, Djamel Eddine Brimi, est basé sur la répartition des engins de collecte des ordures à travers les cinq secteurs urbains de la commune d’Annaba, la désignation du parcours, le nombre et les heures de passage des camions, en plus de l’intensification des interventions au niveau des «points noirs» à travers les quartiers, a-t-on détaillé. La mise en œuvre du plan de travail relatif à la collecte des déchets pendant le mois de ramadhan à Annaba a été précédée par l’organisation d’une vaste campagne de ramassage des déchets vendredi, à travers la ville, avec la participation de plusieurs secteurs, et au cours de laquelle 106 camions ont été mobilisés pour enlever les déchets et mettre un terme à l’accumulation des ordures qui ternit l’image de la ville. Pour rappel, 20 nouveaux camions-tasseurs réservés aux ordures ménagères ont été récemment acquis par la wilaya d’Annaba pour répondre à la problématique de la gestion des déchets domestiques. La commune d’Annaba a bénéficié de 10 camions-tasseurs, tandis que le reste a été réparti sur les communes d’El Bouni, Sidi Ammar, El Hadjar, Berrahal, Chetaibi, Ain El Berda et Oued El Aneb, a-t-on noté. Lyes B.