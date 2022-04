CRA: Un programme de solidarité au profit des familles démunies Le Croissant-Rouge algérien (CRA) a mis en place, à l'occasion du mois sacré, un programme de solidarité au profit des familles démunies prévoyant différents types d'aides, notamment dans les zones d'ombre ,et ce, à travers l'ouverture de 200 restaurants "Rahma" et la distribution de 40.000 colis de produits alimentaires, a-t-on appris auprès de cette organisation humanitaire. Le CRA poursuit ses actions de solidarité avec l'avènement du mois de ramadhan sacré à travers la mise en place d'un programme prévoyant l'ouverture de 200 restaurants Rahma, la distribution de repas d'Iftar au profit des usagers de la route et de plus de 40.000 colis de produits alimentaires aux familles nécessiteuses et démunies à travers les différentes régions du pays, notamment les zones d'ombre. Pour rappel, le CRA avait donné, jeudi, le coup d'envoi d'une caravane de solidarité transportant 6.000 colis de produits alimentaires destinés aux familles des zones d'ombre à travers les différentes régions du pays. Le programme porte également sur des opérations de circoncision de plus de 2.000 enfants et la distribution de vêtements de l'Aid au x enfants des familles nécessiteuses, outre l'organisation de visites aux malades dans certaines hôpitaux, notamment les cancéreux. Selon la même source, ces opérations de solidarité s'inscrivent dans le cadre des actions permanentes du CRA, notamment à l'occasion du mois de ramadhan, soulignant que ces opérations viennent "appuyer les efforts de l'Etat" en la matière, et ce, dans le cadre du renforcement du principe de solidarité et d'entre-aide entre les différentes franges de la société".