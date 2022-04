Pour le ministère de la Pêche les prix de la sardine ont baissé en 2021 Le ministère de la Pêche et des productions halieutiques a annoncé que les prix de la sardine ont “baissé” à la faveur de l’augmentation du volume de la sardine pêchée. Mieux encore, le ministère soutient ses dires par des chiffres. Le ministère évoque des prix de 439 DA, alors que les prix de la sardine ont battu les records d’augmentation en 2021 et 2022. C’est à ne rien comprendre. Selon le ministère, la production de la sardine a augmenté en 2021 à environ 30.000 tonnes, d’où la baisse de ses prix au cours de cette année. Les chiffres du ministère font ressortir que la production de la sardine en 2021 s’est élevée à 29.925 tonnes, soit une augmentation de 60% par rapport à 2020, qui avait enregistré une production de 18.441 tonnes, et de 20% par rapport à 2019 (24.858 tonnes). La production en mai dernier a atteint 3.387 tonnes, avant de grimper à 4.147 tonnes en juin et 3.591 tonnes en juillet. Le plus grand chiffre a été réalisé en mois d’août avec 7.249 tonnes avant qu’il recule à 6.668 tonnes en septembre et à 2.754 tonnes en octobre. Le pic de production enregistré en août 2021 représente une augmentation de 127% par rapport à 2020 et de 96% par rapport au pic enregistré en 2019. La production de la sardine a oscillé entre 143 tonnes et 423 tonnes (janvier-avril), alors qu’elle a atteint 396 tonnes en novembre et 550 tonnes en décembre. Le volume de la production a impacté les prix dont la moyenne était, en mai dernier, de 432 DA, avant d’augmenter en juin à 434 DA pour reculer à 416 DA en août. La moyenne mensuelle la plus basse a été enregistrée en mois de septembre avec 376 DA. Ainsi, les prix moyens des six mois hors période de repos biologique se sont élevés à 413 da, soit 14% de moins par rapport à la même période en 2020 et 8% par rapport à la même période en 2019, selon les données du ministère. Pour rappel, les Algériens se sont plaints des augmentations effrénées des prix de la sardine, laquelle demeurait l’unique poisson à la portée des Algériens, les autres poissons étant inaccessibles à cause de leurs prix exorbitants. Amir Hani