DISPONIBILITÉ DES PRODUITS DE LARGE CONSOMMATION DURANT LE RAMADHAN Approvisionnement suffisant du marché “Toutes les données confirment la disponibilité de stocks suffisants de produits de large consommation jusqu'au mois d'août prochain, ce qui permettra d'assurer un approvisionnement permanent durant le mois de Ramadhan”, a indiqué le directeur de la régulation des marchés et des activités commerciales au ministère du Commerce et de la Promotion des exportations. Le marché national sera approvisionné, durant le mois sacré, en quantités “considérables” de produits alimentaires de large consommation. C’est ce qu’a affirmé, jeudi, le directeur de la Régulation des marchés et des activités commerciales au ministère du Commerce et de la Promotion des exportations, Ahmed Mokrani. “Toutes les données confirment la disponibilité de stocks suffisants de produits de large consommation jusqu'au-delà du mois d'août prochain, ce qui permettra d'assurer un approvisionnement permanent durant le mois de Ramadhan”, a-t-il expliqué lors d'une journée d'information organisée par l'Observatoire national de la société civile (ONSC) sur “La participation de la société civile à la rationalisation de la consommation et à la réalisation de la stabilité sociale”. M. Mokrani citera, à ce propos, les produits fortement demandés, tels que l'huile, le sucre, le lait, la viande et la semoule. Pour le lait, il a indiqué que durant le Ramadhan, un quota supplémentaire de 5 000 tonnes de poudre viendra s'ajouter aux quantités distribuées habituellement –14 599 tonnes/mois – au profit de 120 unités de production de lait conventionnées avec l'Office national interprofessionnel du lait (Onil). à cela, il y a lieu d’ajouter, a-t-il relevé, les 1 500 tonnes de poudre de lait qui sera distribuée, en coordination avec les services agricoles, à 15 unités de production relevant du groupe public Giplait. La disponibilité en stocks suffisants concerne aussi les blés tendre et dur, à même de garantir un approvisionnement "normal" du marché. M. Mokrani appelle les consommateurs à “éviter la frénésie sur ces produits”, notamment la semoule. Quelque 24 000 tonnes de farine, 11 000 tonnes de semoule et 4 333 tonnes d'huile sont produites quotidiennement, a souligné ce responsable. Environ 45 500 tonnes de viande rouge et 47 000 tonnes de viande blanche sont également disponibles. Par ailleurs, la tutelle a prévu l’ouverture de marchés de la Rahma à travers le pays et l'autorisation de la vente au rabais de tous les produits et marchandises afin de préserver le pouvoir d’achat des citoyens. Pour cela, le secrétaire général du ministère, El-Hadi Bakir, a appelé les commerçants et artisans à contribuer au succès de ces marchés, en coordination avec les communes, pour assurer la stabilité des prix et barrer la route aux spéculateurs. Les participants à cette journée d'information, ont mis l’accent sur la nécessité de coordonner les efforts entre les différents acteurs pour rationaliser la consommation durant le mois de Ramadhan, parallèlement aux efforts déployés pour assurer la disponibilité des différents produits de consommation. Dans ce cadre, le président de l'Observatoire national de la société civile, Abderrahmane Hamzaoui, a appelé toutes les associations caritatives à “coordonner leurs efforts, à intensifier leurs campagnes et leurs initiatives et assurer un approvisionnement aux familles nécessiteuses, en collaboration avec les différents organismes et les pouvoirs publics pour consacrer les valeurs de solidarité”.