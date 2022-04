Solidarité Ramadhan, mouvement associatif : la main sur le cœur Le président de la République a ordonné à ce qu’on œuvre à l’élargissement des listes des aides au plus grand nombre de familles démunies. Le président de la République a ordonné à ce qu’on œuvre à l’élargissement des listes des aides au plus grand nombre de familles démunies. Être solidaire avec ceux qui sont dans le besoin, faire preuve de générosité pour aider son prochain, telles sont les belles valeurs qui caractérisent Ramadhan dans les sociétés musulmanes. En Algérie, les pouvoirs publics et les associations caritatives multiplient les actions en faveur des démunis, spécialement au cours de ce mois. De nombreux dispositifs sont mis en œuvre, pour permettre à toutes les localités du pays d’en bénéficier. C’est d’ailleurs ce qu’a indiqué la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaoutar Krikou, qui a salué les efforts de la société civile, en particulier les associations caritatives, «qui jouent un rôle important, en particulier pendant le mois béni, pour présenter les plus belles images de solidarité entre les enfants d’un même pays». La ministre, qui était l’invitée d’une émission radiophonique, a tenu à mettre en exergue l’importance de la récente création de l'Observatoire national de la Société nationale, qui «travaillera à la restructuration et à la réorganisation de la société civile et sera un cadre pour la promotion du mouvement associatif, permettant ainsi de consacrer le patriotisme et la citoyenneté active». Pour ce qui concerne les actions propres à son département, la ministre signale que le registre social unifié, qui regroupe toutes les franges concernés par les aides et subventions que son secteur ministériel s'engage à octroyer, «est toujours en cours d’élaboration». En effet, selon elle, «ce travail se fait avec plusieurs ministères, dont celui de l’Intérieur et des Collectivités locales, de même que tous les services qui sont concernés par les aides et subventions accordées par leur soins». Ce qui n’empêche pas que les listes du ministère de l'Intérieur soient «périodiquement mises à jour, en coordination avec les commissions communales et de wilaya». Aussi, pour faire bénéficier les personnes en situation de difficultés économiques, des aides de l’État et dans le but de mener un travail exhaustif de recensement des familles nécessiteuses, les services concernés de l’Administration ont entrepris les opérations de préparation des listes des personnes éligibles aux aides publiques et ont, d’ores et déjà, lancé les enquêtes de terrain via les cellules de proximité et les canaux habituels des communes. «Nous procédons selon les orientations du président de la République qui a ordonné à ce qu’on œuvre à l’élargissement des listes des aides au plus grand nombre de familles démunies, sans exclusive. Pour ce faire, ont doit faire participer, dans l’opération de recensement, les associations caritatives et de quartiers à la confection des listes, tout en tenant compte du montant des crédits alloués», a affirmé la ministre. Pour rappel, la dotation est de 10.000 DA pour chaque famille. Amel Zemouri Amel ZemouriAmel Zemouri Journaliste NATION