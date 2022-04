Energie: l'Algérie est un "partenaire confiant et crédible"ALGER- Le ministre de l’Energie et des Mines, M. Mohamed Arkab, a reçu, dimanche au siège de son département ministériel, le PDG de la compagnie italienne ENI, M. Claudio Descalzi, qui s'est dit "très satisfait" du partenariat avec la Sonatrach, qualifiant l'Algérie de "partenaire confiant et crédible", indique un communiqué du ministère. Lors de l'entretien, tenu en présence du PDG du Groupe Sonatrach, les deux parties ont passé en revue l’état des relations de coopération et de partenariat liant le Groupe Sonatrach à la compagnie italienne ENI, les qualifiant de "très anciennes et d’excellentes" ainsi que les perspectives de leur renforcement, selon le communiqué. M.Arkab et le PDG d’ENI ont également abordé l’état actuel du marché international du gaz naturel et son évolution ainsi que les opportunités d’affaires et les perspectives futures d’investissement dans le domaine des énergies nouvelles et renouvelables en souhaitant voir "se développer des projets prometteurs qui privilégient les échanges d’expertises et le transfert du savoir-faire". Le PDG d’ENI, s’est dit "très satisfait du partenariat entre Sonatrach et ENI" enexprimant son "très vif intérêt à continuer à investir en Algérie, qui constitue unpartenaire confiant et crédible, notamment dans l’amont pétrolier et les énergierenouvelables".