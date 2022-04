Algérie - Cameroun : les quatre issues possibles au recours algérien Après son élimination face au Cameroun pour la Coupe du Monde, l'Algérie a décidé de déposer un recours qui sera étudié à la FIFA. Après son élimination face au Cameroun pour la Coupe du Monde, l'Algérie a décidé de déposer un recours qui sera étudié à la FIFA. La pilule n'est pas passée. Après une belle victoire 1-0 au Cameroun, l'Algérie pensait tenir sa qualification pour la Coupe du Monde quand Touba égalisait à la 118e minute du match retour. C'était sans compter sur la belle résistance des Camerounais qui trouvaient à nouveau la faille par l'intermédiaire de Toko Ekambi (124e), pour conclure une rencontre marquée par de nombreux faits d'arbitrages litigieux. Une grosse incompréhension régnait du côté des Fennecs qui ont décidé de porter un recours devant la FIFA. L'instance régissant le football mondial va étudier cela le 21 avril prochain. Avant la décision finale, voici les quatre possibilités. La FIFA ne trouve pas de preuves suffisantes et/ou ne considère les erreurs comme intrigantes La FIFA, après examens de la rencontre, des conditions d'arbitrages, et des arbitres eux-mêmes, ne relève aucune anomalie particulière. Cela déboucherait logiquement sur un non-lieu et le Cameroun irait à la Coupe du Monde au Qatar, les Algériens resteront à la maison. La FIFA considère que les erreurs sont trop conséquentes La FIFA, après examens de la rencontre, des conditions d'arbitrages, et des arbitres eux-mêmes, la FIFA considère que les erreurs d'arbitrage ont été trop importantes qu'elles ont complètement faussé le sort du match. Si cette décision est prise, la rencontre retour pourrait alors être rejouée et la place à la Coupe du monde remise en jeu. La FIFA établit des soupçons sur l'arbitre de la rencontre Cela s'est déjà produit en 2017 à l'occasion d'un match entre le Sénégal et l'Afrique du Sud en barrages de la Coupe du Monde. Les Sénégalais avaient été battus en Afrique du Sud en novembre 2016 sur le score de 2-1 avec un penalty totalement imaginaire sifflé par Joseph Lamptey, l’arbitre, ensuite banni à vie. À l'époque, il était soupçonné d'être au coeur d’un scandale de paris truqués, mais la FIFA n’avait jamais donné une raison officielle. Si la même situation se reproduit, le match serait surement rejoué dans des conditions similaires. La FIFA fait état d'une corruption autour de l'arbitre La FIFA, après examens de la rencontre, des conditions d'arbitrages, et des arbitres eux-mêmes, découvre une corruption concernant l'arbitrage du choc. Dans ce cas-là, le match pourrait directement être donné aux Algériens avec une victoire sur tapis vert. Les Fennecs seraient donc qualifiés pour la prochaine Coupe du Monde à la place du Cameroun.