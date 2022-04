Caméras de surveillance à Annaba Le troisième oeil de la police Grâce aux enregistrements des caméras de de surveillance, les policiers de la wilaya ont procédé à 3013 interventions, durant le mois dernier. Ainsi, l’on dénombre 72 affaires pour la consommation ou la vente de drogue, 27 pour des tentatives de vol ou le vol, 11 pour appréhender des détenteurs d’armes blanches prohibées. Mais aussi 489 interventions pour réguler la circulation des véhicules, 61 pour établir des constats d’accidents corporels ou matériels et 274 en matière de création de parkings sauvages. Enfin, 11 interventions pour mettre fin aux exhibitions d’ivrognes sur la voie publique, huit pour la création de lieux de vente clandestine de boissons alcoolisées, et 2062 affaires diverses. Ces arrestations démontrent l’efficacité et l’utilité de ces caméras qui deviennent un précieux auxiliaire de la police. Le Bureau de la communication et des relations publiques (BCRP) de la Sûreté de wilaya d’Annaba dans un communiqué daté du mardi 5 avril, signale aussi que durant le mois de mars, 1661 appels ont été enregistrés sur le numéro de police secours le 17, le numéro vert le 15 48 et le 104 réservé pour signaler la disparition d’un enfant. Ces appels émanant de citoyens et adressés à la police pour signaler des méfaits ou appeler au secours afin de venir en aide à des personnes en danger… Il y a peu de gens qui savent que pour chaque jour qui passe, on signale la disparition d’un enfant. Les services de la Sûreté de wilaya ont enregistré des appels de parents désemparés après la disparition de leur enfant, durant la même période. Cela ne peut pas arriver qu’aux autres, et il est du devoir des parents de veiller sur leurs progénitures qui peuvent faire l’objet d’une fugue à cause de mauvais résultats scolaires, après avoir été sermonnés ou à la suite d’une fessée administrée pour punir une faute quelconque. Les appels ont tous été traités avec succès par la brigade des mineurs.