Le Ballon d’Or pour Benzema ? Des voix s’élèvent L'ancien défenseur de Manchester United, Rio Ferdinand, estime que le Ballon d'Or 2022 est à perdre pour Karim Benzema. Karim Benzema et les penalties du Real© Fournis par Football 365 Karim Benzema et les penalties du Real Après avoir vu Karim Benzema marquer un deuxième triplé consécutif en Ligue des champions, cette fois à Stamford Bridge contre Chelsea, Rio Ferdinand a été impressionné par l'attaquant du Real Madrid. "Ils devraient déjà écrire le nom de Karim Benzema sur le prochain Ballon d'Or", a déclaré Ferdinand sur BT Sport. Vidéo: Real Madrid - Ancelotti : “C'est une équipe habituée à regarder vers l'avenir” Le talisman du Real Madrid Ferdinand adore la façon dont Benzema a évolué dans l'ère post-Cristiano Ronaldo au Real Madrid, et les éloges de l'Anglais ne cessent de venir. "C'est la fin des affaires et il continue de marquer", a déclaré Ferdinand à propos de Benzema. "Il a emmené le Real Madrid en tête de la Liga. Ils volent et il est le talisman. Quand Cristiano Ronaldo était là-bas, il avait l'humilité de se mettre en retrait parce qu'il savait ce dont l'équipe avait besoin, mais maintenant il est sorti de l'ombre. Il a 34 ans et c'est le meilleur n°9 au monde. Il est à un autre niveau. Il a des buts, des passes décisives, un jeu de liaison, il peut ralentir le jeu …"