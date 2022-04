Saison estivale à Annaba La protection civile recrute La direction de la protection civile de la wilaya d’Annaba lance un concours de recrutements de surveillants de baignade. Il se déroulera le 14 mai aux plages de Kharouba (ex-la Caroube), Sidi Salem, Djnan El Bey et Chétaibi. Il comportera des épreuves de nage libre et de sauvetage. Il faut être de nationalité algérienne pour y postuler. En outre, il faut être âgé d’au moins 18 ans, révolus, le jour du concours. Aussi, le candidat ne doit pratiquer aucune activité rémunérée. Des qualifications complémentaires utiles aux missions de secours nautique sont appréciées, comme la bonne condition physique et la maîtrise de la natation. Par ailleurs, les personnes souhaitant participer à ce concours sont invitées à déposer leur dossier auprès de l’une des unités maritimes relevant de la direction de la protection civile, à savoir celles de Séraidi, Chétaibi ou Sidi Salem. La période fixée à cet effet va du 3 avril au 10 mai. Le dossier, en double exemplaire, doit être constitué d’une demande manuscrite, deux photos d’identité, une photocopie de la carte nationale, un certificat médical, un acte de naissance ainsi qu’un extrait d’état civil, et ce, pour les personnes mariées. Ceux qui seront retenus seront appelés à suivre un stage pratique de secourisme et sauvetage maritime. Ils commenceront à exercer cet été, durant la période allant du 1er juin au 30 septembre. Cette opération s’inscrit dans le cadre des préparatifs de la saison estivale 2022.