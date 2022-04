Conseil des ministres : Tebboune décide d’augmenter les pensions de retraite Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a décidé d’augmenter les pensions de retraite, lors du conseil des ministres de ce dimanche 10 avril. Le chef de l’Etat a ainsi, chargé le gouvernement d’augmenter les pensions de retraite, pour les années 2021 et 2022, selon la valeur de chaque pension. Ainsi, une augmentation de 10% est prévue pour des pensions inférieures ou égales à 15 000 dinars, une majoration de 5% pour les pensions dont la valeur varie de 15 à 20 mille dinars et une majoration de 3% pour les bourses comprises entre 20 et 43 000 dinars. Il a été décidé aussi, une majoration de 2% pour les bourses supérieures à 43 000 dinars. Par ailleurs, le président a exigé l’accélération de l’opération de distribution des cartes « Chifa » aux bénéficiaires d’allocations chômage. Importance particulière au projet de production de phosphate D’autres points ont été traités lors de ce conseil, notamment l’état et les estimations de la production céréalière, l’avancement du projet de production de phosphate, ainsi qu’un projet de loi sur les relations du travail. Concernant l’état d’avancement du projet de production intégrée de phosphate, il a été question de la nécessité d’accorder une grande et exceptionnelle importance à ce projet, ainsi qu’un suivi attentif et de terrain de ce dernier. Le projet, souligne le communiqué de la présidence, « mérite tous les sacrifices, car il s’agit de l’un des chantiers géants et pivots du secteur minier dans l’histoire de l’Algérie, qui contribue à diversifier l’économie nationale et à créer de nouvelles richesses ».