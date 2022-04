Lait en sachet à Annaba Bientôt distribué dans des blindés ? La direction du Commerce de la wilaya d’Annaba mobilise, à partir de cette semaine, six brigades de contrôle de la distribution du lait en sachet, depuis la laiterie jusqu’aux points de ventes. Ces brigades spécialisées seront renforcées par des éléments des services de sécurité et vont tenter de mettre fin aux trafics de ce liquide vital. Elles agiront durant 16 heures et procèderont à un contrôle strict des quantités emportées par les distributeurs jusqu’à leur livraison aux points de vente. Devant la situation dégradante des queues formées devant les commerces, ladite direction a réagi afin de stabiliser la vente de ce produit et permettre aux consommateurs de l’acquérir, sans être dans l’obligation de « poireauter » durant des heures. Le lait conditionné en sachet est suffisant pour alimenter toute la région, mais la réalité est toute autre, car selon des doutes une bonne partie prendrait une autre direction. On parle également des personnes qui le transforment en petit lait pour en retirer des dividendes. Au prix pratiqué par ces derniers, de gros bénéfices sont ainsi engrangés. Le dindon de la farce reste le citoyen lambda qui passe son temps à glaner un sachet pour ses enfants. Certains distributeurs sont connus pour livrer le lait à qui ils veulent, sans respect de leur programme de tournées, lorsqu’une bonne partie de leur cargaison prend une autre direction. Des poursuites judiciaires seront engagées contre les défaillants.