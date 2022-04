Éco-responsabilité à Annaba Le nouveau challenge de Green Bike Le groupe Green Bike, étant un acteur majeur du développement durable et de la protection de l’environnement, lance la cinquième édition de sa compagne écologique qui cible les plages de la côte annabi. Ce challenge qui intervient dans le cadre de ses activités annuelles de Green Bike. Son coup d’envoi a été donné dès les premiers jours du mois du Ramadhan à partir de la plage d’El Nasr. La compagne consiste à ramasser et éliminer les déchets abandonnés sur les plages puis poster sur les réseaux sociaux des photos, avant et après leur nettoyage. Cette action a connu une participation assez timide des bénévoles. Toutefois, cela n’a pas empêché les membres du club à relever le défi. En effet, ils œuvrent à préserver le milieu naturel et à donner une belle image de leur ville. Ils ont réussi à ramasser environ 41 sachets de déchets plastiques présents seulement sur ladite plage. Le groupe « Green Bike » réaffirme ainsi son engagement durant ce mois sacré envers la préservation de l’environnement et notamment la protection du littoral et la qualité des plages. Son action vise également à créer une véritable prise de conscience et encourager les gens à adopter des gestes éco-responsables qui, à long terme, permettront de maintenir la propreté des plages. Dans le même sillage, les organisateurs promettent que d’autres initiative se poursuivront dans les jours à venir pour cibler d’autres plages. Les membres du club invitent la population à s’impliquer dans ce genre d’actions afin de contribuer à faire évoluer les comportements, instaurer une culture écologique et motiver à la fois toutes les tranches de la société à agir pour le bien et la qualité de l’environnement et du littoral.