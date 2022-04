Route Annaba Séraïdi Des décharges sauvages à perte de vue À Annaba l’incivisme semble avoir la peau dure. Les pollueurs continuent de sévir et empoisonnent de nouveau l’environnement. En effet, après les cités urbaines, c’est autour du milieu naturel qui n’est pas épargné par les dépôts sauvages de déchets. C’est le cas du chemin de wilaya 15 (CW 15), véritable régal pour les yeux, avec une vue sur la Grande bleue, reliant la commune d’Annaba à celle de Seraïdi via Sidi Aïssa, qui est devenu, ces derniers temps, carrément une décharge sauvage.Pratiquement, chaque jour, les usagers de ce cette splendide route traversant sur plusieurs kilomètres, le dense mont de l’Edough, dénoncent des tonnes de détritus jetées, juste aux abords de la route.En effet, une bonne partie des amas d’ordures qui la jonchent encore, a été « larguée » au grand jour, directement à partir des bennes de camions et tracteurs.Cette situation est jugée catastrophique par la population locale et les nombreux usagers de ce chemin, qui appellent à des sanctions sévères contre ces pollueurs, surtout lorsque l’on sait que de telles pratiques criminelles sont réprimées par les lois en vigueur.« C’est inadmissible maintenant de laisser faire et de fermer les yeux sur des individus qui polluent au fil des jours cette zone paradisiaque, fréquentée à longueur de journée par des milliers d’usagers. C’est du devoir des habitants et surtout des autorités de préserver la propreté des lieux, dans l’intérêt de tout le monde », ont tenu à témoigner des habitants.