Castel typique d'Annaba Le Castel, une pâtisserie aux amandes, biscuit phare et emblématique de la ville de Bône, à base d'amandes et de meringue, originaire de Annaba , création d'un Français pied noir originaire de Castel Sarrazin ! J'ai remis cela une 2ème fois pour l'anniversaire de ma cadette sur sa demande, mais pour ce Castel j'ai diminué la farine et me suis appli ...