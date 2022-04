Crise énergétique en Europe : l’Allemagne appelle l’UE à augmenter ses importations de gaz algérien L’Institut allemand de recherche économique (DIW) a appelé à augmenter les importations de gaz en provenance d’Algérie et de Libye, avant l’arrivée de l’hiver en prévision de la réduction des approvisionnements russes. Selon les termes de l’étude, il est question d’augmenter les capacités des moyens de transport de l’énergie à partir des pays du sud de l’Europe et aussi, de hausser la capacité stratégique de stockage de gaz. L’étude a souligné également, dans un rapport publié par la plateforme allemande DW, « la nécessité pour le gouvernement allemand d’adopter une politique à trois voies pour réduire la dépendance au gaz russe ». Il s’agit de diversifier les approvisionnements en augmentant l’efficacité du stockage et des pipelines et en réduisant la consommation industrielle et domestique. Une stratégie qui peut contribuer, selon le rapport, à « assurer les besoins de l’Allemagne en gaz naturel sans dépendre des importations russes ». Il est à noter que la question de la dépendance de l’Allemagne et de l’Union européenne du gaz russe, est au cœur des débats en Europe, à l’ambre de l’escalade des sanctions économiques contre Moscou, et le recours par les dirigeants russes à imposer des conditions dures pour faire face aux sanctions occidentales, en imposant le paiement du gaz et de l’énergie en roubles russes.