Valérie Pécresse appelle aux dons : la réponse de Philippe Poutou fait mourir de rire les internautes

Valérie Pécresse appelle aux dons : la réponse de Philippe Poutou fait mourir de rire les internautesValérie Pécresse est devenue la risée de la Toile ! Quelques jours après son appel national aux dons - elle est personnellement endettée à hauteur de cinq millions d'euros -, Philippe Poutou lui a répondu dans un tweet qui a fait mourir de rire les internautes. La soirée du 10 avril a fini dans l'amertume pour Valérie Pécresse. Non seulement elle n'a pas été qualifiée au second tour de l'élection présidentielle, mais elle a aussi découvert qu'elle était en dessous de la tant convoitée barre des 5%. Avec 4,8 % des voix, elle ne pourra pas prétendre au remboursement de ses 7 millions d'euros de frais de campagne. "Ces 7 millions manquent pour boucler ma campagne. Les Républicains ne peuvent pas faire face à ces dépenses. Je suis endettée personnellement à hauteur de 5 millions d'euros", a-t-elle expliqué lors d'une conférence de presse. Ne pouvant recouvrir cette somme, celle qui se positionnait il y a quelques mois contre "l'assistanat" a donc demandé à ses adhérents, mais pas que, de sortir le chéquier d'ici le 15 mai prochain. Une stratégie qui n'a rien de nouveau au sein du parti de droite, autrefois UMP, qui avait déjà lancé un "Sarkothon" après l'invalidation des comptes de campagne de Nicolas Sarkozy. L'ancien président, lui, avait alors récolté 11 millions d'euros. Philippe Poutou encensé par les internautes L'appel de Valérie Pécresse mobilisera-t-il les troupes comme l'a fait autrefois le mari de Carla Bruni ? Pour l'heure, l'épouse de Jérôme Pécresse a surtout le droit à des moqueries sur les réseaux sociaux, où elle fait l'objet de mille et un détournements. Le dernier a avoir jeté de l'huile sur le feu n'est autre que Philippe Poutou, candidat déçu du Nouveau Parti Anticapitaliste. "Pour aider mon ex-collègue Pécresse qui doit faire face à de grosses difficultés financières, liées à une surestimation de ses capacités, si ça peut l’aider, je veux bien lui prêter ma 308 pendant quelques jours", a-t-il écrit avec humour sur sa page Twitter. Il n'en fallait pas plus pour faire hurler de rire les internautes, qui l'ont tour à tour qualifié de "crack" et de "tueur". Pas sûr que la candidate de droite, elle, apprécie la vanne...