Tebboune répondra-t-il aux citoyens de la Cité Seybouse ? Ils craignent une catastrophe écologique Dans le temps, l’appellation de « Petit Paris » était souvent attribuée à l’ex-Joannonville, l’une des plus anciennes agglomérations de de la ville d’Annaba, rebaptisée Cité Seybouse. Ce port millénaire, implanté en contrebas de l’église Saint-Augustin, demeure malheureusement, le lieu le plus répugnant en matière environnementale et le plus exposé aux risques sanitaires. Les rejets industriels toxiques du complexe Fertial, société des fertilisants d'Algérie, en sont la cause. La proximité de l’usine des engrais azotés a pénalisé fortement cette cité, notamment par les anciens rejets qui formaient à l’époque un tapis blanchâtre sur le sable, s’étalant jusqu’à la troisième vague soit à une vingtaine de mètres. Les fruits de mer et les poissons ne trouvant plus où s’alimenter ont pratiquement disparus, alors que cette plage foisonnait de coquillages tels les praires, les haricots de mer, les clovisses et autres moules collées aux rochers. Une grande variété de poissons y nichait et faisait le bonheur des pêcheurs à la ligne. Le malheur provient cependant, de ces conduites d’ammoniac qui longent la plage et qu’on a promis d’enterrer malgré les revenus engrangés par l’usine de produits chimiques (560 millions d’Euros par an, du temps des espagnols rien que pour l’ammoniac). Des habitants tirent la sonnette d’alarme et affirment : « si vous empruntez la route de Séraïdi, vous aurez la preuve que les rejets de l’usine de produits chimiques polluent la mer ». En effet, au sortir du canal d’évacuation des eaux traitées, une nappe marron couvre toute la partie de la mer sur plusieurs kilomètres de la Cité Seybouse jusqu’à la plage d’El Battah. C’est pourquoi l’usine de dessalement de l’eau de mer, qui devait être réalisée à Echatt, a été délocalisée vers Koudiet Draouche dans la commune de Berrihane, distante de dizaines de kilomètres de l’usine. Pour rappel, une explosion en mois de mai 2019 de l’unité de la production de l’ammoniac de Fertial, a couté la vie à l’agent Rachdi Mecif. De même que ces rejets polluants avaient eu déjà raison de la santé de beaucoup d’habitants (plusieurs centaines d’asthmatiques) et qui empêchent également la concrétisation de tout projet d’investissement touristique. Des rejets qui inquiètent sérieusement la population d’Annaba, notamment en raison des maladies respiratoires qui touchent de plus en plus de personnes. Cette situation a fait réagir les représentants de la société civile qui ont saisi le président de la République, pour la délocalisation de Fertial, sous d’autres cieux isolés. Ceci, sans compter les rapports accablants aussi bien du service de l'environnement d'Annaba, que de l’assemblée populaire de wilaya, les associations et des personnalités locales. Aujourd’hui, dès que les visiteurs arrivent sur les lieux, ils sont vite frappés par le paysage qu’offrent les canalisations aériennes d’ammoniac. Ces dernières sont bardées de fil de fer barbelé sur plusieurs centaines de mètres, représentant un danger quotidien pour les résidents et même pour ceux qui habitent à plusieurs kilomètres à la ronde. L'image qu'elle renvoie est digne d'une cité fantôme inventée pour la réalisation des films de science-fiction. De l’ancien village, il ne subsiste que des villas coloniales et l’ancien pont métallique à double voie qui enjambait l’Oued Seybouse. On y pratiquait des compétions de kayaks et autres sports nautiques (Aviron Club). Avant son détournement vers Sidi Salem, la Seybouse longeait le village et le séparait de la voie ferrée qui passe sous le nouveau viaduc. Autrefois, destination touristique par excellence la plage est à risque. Totalement pollué, ce rivage est fui par les habitants. Les nombreuses familles se sont vues contraintes de faire contre mauvaise fortune bon cœur et fuir l’endroit, car il n’offre plus ce à quoi il est destiné. Les habitants ont beau s’armer de brouettes, de sacs-poubelle pour mettre fin à cette situation, mais cette dernière nécessite un grand coup de balai à l’aide d’engins et de camions pour nettoyer les lieux. La sonnette d’alarme est tirée par des experts, mettant en évidence que l’avenir de l’environnement à Annaba, est confronté à une crise écologique sans précédent. Contre vent et marrée, le complexe Fertial continue de déverser dans le littoral marin ses effluents chargés en polluants organiques et minéraux sans traitement adéquat. Il contribue aussi par ses activités industrielles à la contamination de l’atmosphère de la ville par des rejets de gaz très chargés en ammoniac et particules fines. D’après des experts, Annaba, est parmi les villes africaines les plus polluées. Outre les sources d’émission, les facteurs météorologiques et la topographie influencent largement les niveaux de pollution atmosphérique.