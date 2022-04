Collecte des déchets ménagers à Annaba Les opérations s’intensifient Les opérations s’intensifient Le maire d’Annaba, M. Youcef Chouchene, a annoncé une grande opération de collecte de déchets ménagers. Il a fixé les dates du vendredi 15 et samedi 16 avril pour son déroulement. Cette action sera menée par l'EPIC « Annaba Propre » en coopération avec l'Entreprise de gestion des centres d'enfouissement technique (EGCET). Des moyens humains et techniques importants seront mobilisés afin de gérer les quantités importantes de déchets domestiques dans le territoire de la commune. « Les foyers de la commune produisent au cours du mois sacré le triple des quantités produites lors des autres périodes de l'année » ont expliqué des élus locaux. Cette grande opération vise à lutter contre les points noirs et donner un souffle aux services de nettoiement au cours des mois à venir. Le maire d’Annaba, faut-il le rappeler, a occupé le poste d'élu local chargé de l'environnement durant des mandats antérieurs. Le lancement de cette opération ainsi que celui du projet de « Annaba Bike City » constituent des priorités en rapport avec son intérêt pour les questions de l'environnement.