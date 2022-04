Poulet avarié à Constantine Deux quintaux saisis Les éléments de la sureté extérieure d’Ain-Smara, en collaboration avec le bureau de la, santé et de l’hygiène de la ville et l’annexe de la direction du commerce d’Ali Mendjeli ont effectué une vaste opération de contrôle des produits de consommation proposés à la vente au niveau du marché hebdomadaire d’Ain-Smara. Cette opération a touché deux commerçants qui proposaient à la vente de la viande de poulet avariée, du fait que les volatiles avaient été égorgés sur les lieux mêmes et en dehors de toute mesure d’hygiène. D’ailleurs, cette viande qui avait été soumise à un examen vétérinaire s’est avérée impropre à la consommation et immédiatement détruite. Les contrôleurs se sont aperçus que les cages dans lesquelles sont transportés les poulets vivants étaient dépourvues de toute hygiène et renfermaient des poulets morts. La quantité de poulet saisie chez ces deux commerçants indélicats a été évaluée à deux quintaux. D’autre part, le contrôle des documents commerciaux des deux commerçants a révélé que ceux-ci se prévalaient d’une autorisation établie par un médecin vétérinaire exerçant dans une wilaya voisine et délivrée la veille seulement. La viande incriminée étant fortement avariée et a été également détruite. Aussi, des mesures légales ont été prises contre les deux commerçants incriminés pour n’avoir pas respecté les conditions d’hygiène et les conditions sanitaires de vente de leur produit, et pour exercice de commerce illégal, car ne possédant pas de registre de commerce et surtout, pour la mise en vente en toute connaissance de cause d’un produit fortement avarié.