Consommation à Annaba Destruction de 1.377 kilos de viande Les résultats avancés par la direction du Commerce dans sa lutte contre l’écoulement des produits impropres à la consommation, sont pour le moins inquiétants. Pour cause, en l’espace de ces cinq derniers jours, près de 1.377 kilos de viande avariée (1.243 Kilos de viande rouge et 134 Kilos de viande blanche) ont été retirés des marchés de la wilaya d’Annaba. Avec la cherté des produits alimentaires qui s’abat sur la wilaya depuis le début du mois du Ramadhan, les profiteurs qui tirent avantage de cette situation, sont légions. Ils tentent d’écouler des produits avariés et périmés, sous le voile du « Bon Prix ». Les données avancées par la direction du Commerce ne cessent de croître, indiquant une escalade sans précédent, de fraude et de tromperie, en cette période de l’année. De même avec les prix inabordables de la viande rouge, le citoyen se tourne automatiquement vers la viande blanche, moins chère et plus accessible. Cependant, c’est un produit dont l’état de dégradation peut être masqué facilement. D’ailleurs, près de 200 Kilos de viande blanche avariée, ont été vendus. Cela signifie que 100 ou 200 familles courent le risque d’une intoxication, avec probablement, plusieurs morts à la clé. Face à cette situation, la direction du Commerce épaulée par les éléments de la gendarmerie nationale, a mis sur pied une brigade multidisciplinaire impliquant 40 vétérinaires pour optimiser les opérations de vérification, d’inspection, de saisie et d’arrestation selon le délit ou la situation qui se présente.