Valérie Pecresse endettée : le montant surprenant du chèque d’aide de Jean Lassalle dévoilé Jean Lassalle est d'une générosité sans faille à l'approche du second tour à l'élection présidentielle. L’ex-candidat de "Résistons !" propose même de verser une somme d'argent à ses rivaux endettés. Valérie Pecresse endettée : le montant surprenant du chèque d’aide de Jean Lassalle dévoilé© Derajinski Daniel/ABACA Valérie Pecresse endettée : le montant surprenant du chèque d’aide de Jean Lassalle dévoilé Dimanche 10 avril 2022, les citoyens français se sont rendus aux urnes afin de voter parmi les 12 candidats en lice à l’élection présidentielle. Résultats des courses, ce sont Emmanuel Macron et Marine Le Pen qui s’affronteront pour le second tour. Le président actuel a remporté 27,8 % des votes tandis que la candidate RN comptabilise 23,1 % des votes. Juste derrière elle, Jean-Luc Mélenchon arrive en troisième position, suivi d’Éric Zemmour et de Valérie Pécresse. Une déception pour la candidate du parti Les Républicains qui, depuis les résultats, se trouve dans une situation financière précaire . « Nous n’avons pas atteint les 5 % des voix qui nous permettraient d’obtenir les sept millions d’euros de remboursement que nous escomptions […] Je suis endettée à hauteur de 5 millions d’euros. Je lance ce matin un appel national aux dons. J’ai besoin de votre aide d’urgence d’ici le 15 mai », déclarait l’épouse de Jérôme Pécresse. Un généreux chèque de 10 euros Un appel aux dons qui n’a pas manqué de faire réagir ses adversaires. D’après les dernières informations partagées par TF1 info, de nombreux candidats auraient alors pris la décision de participer à cette collecte de fonds. « On a souvent besoin d’un plus petit que soi », écrivait la première chaîne sur son compte Instagram. Et de poursuivre : « En début de semaine, Jean Lassalle avait annoncé qu’il allait envoyer une aide financière à trois candidats, confrontés à des difficultés financières après le premier tour de l’élection présidentielle. Jeudi,a précisé la somme que vont recevoir les partis de Valérie Pécresse (LR), d’Anne Hidalgo (PS) et de Yannick Jadot (EELV) pour les aider à rembourser leurs frais de campagne. Les trois ex-prétendants à l’Élysée recevront chacun la somme de 10 €. » De son côté, Philippe Poutou souhaite aussi apporter son soutien à sa consœur. « Pour aider mon ex-collègue Pécresse qui doit faire face à de grosses difficultés financières, liées à une surestimation de ses capacités, si ça peut l’aider, je veux bien lui prêter ma 308 pendant quelques jours », lançait-il sur Twitter. Quelle générosité !