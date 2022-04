ANNABA La pénurie de lait en sachet s’aggrave Le problème du manque de lait en sachet connu durant presque tous les jours de l’année à Annaba, s’est aggravé avec le début de ce mois de Ramadhan, période durant laquelle la demande sur ce produit se multiplie. Avant même l’aube, des chaînes commencent à se former devant les crémeries et autres commerces d’alimentation générale avec l’espoir de pouvoir bénéficier d’un ou de deux sachets de lait. Certains jours, quelques distributeurs ne sont pas au rendez-vous et les personnes en attente depuis des heures retournent bredouilles. Le citoyen s’interroge sur la responsabilité de la rareté et de la fluctuation de la distribution qui le prive d’un produit aussi vital. Alors que la wilaya de Annaba est l’une des wilayas qui sont dotées suffisamment de laiteries fonctionnant quotidiennement. Elle compte six laiteries dont une très importante du secteur public et cinq autres de taille respectable, relevant du secteur privé, implantées à travers plusieurs communes de la wilaya. Mais un problème récurrent est souvent soulevé par ces dernières. Il est lié à l’insuffisance des quantités de poudre de lait qui leur sont livrées. Ce n’est pas l’avis des représentants locaux du secteur du commerce pour qui un approvisionnement régulier est assuré aux laiteries dans le but de remédier aux perturbations enregistrées dans la distribution de poudre de lait. Dans cet ordre d’idées, il est indiqué que les pouvoirs publics ont été destinataires de propositions du ministère concerné pour garantir un approvisionnement équilibré des wilayas en lait subventionné, selon la densité de la population, tout en élargissant les opérations de distribution aux grandes surfaces commerciales, explique-t-on au niveau de ce ministère. Il est même fait état d’une augmentation de l’approvisionnement en lait subventionné durant le mois de Ramadhan destinée à renforcer le marché en ce mois de Ramadhan. Toujours est-il, et malgré ces mesures, la pénurie perdure et ne semble pas disparaître de sitôt. A. Bouacha A. BOUACHA PUBLIÉ 16-04-2022, 11:00