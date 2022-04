Comment le lait est devenu le symbole de l'échec de la politique économique du régime algérien 18 670 vues A.P.P Live d'Algérie Part avec Abdou Semmar : La facture des importations algériennes de poudre de lait s’est établie à 1,24 milliard de dollars en 2019. 60 % du lait consommé annuellement en Algérie nous viennent de l’étranger. Sur une consommation de 4 milliards de litres de lait par an, seulement 1,600 milliard de litres sont produits localement. Les Algériens consomment une moyenne de 167 litres/an, contre une moyenne mondiale de 87 litres/an. En 2017, le taux moyen de consommation par personne est de 115 litres/habitant/an en Algérie contre 65 au Maroc, 85 en Tunisie. Les autorités algériennes prennent en charge la compensation d’une partie de la poudre de lait importée moyennant un coût s’élevant à 81.85 millions USD, à travers l’intégration du lait de vache dans la production du sachet de lait subventionné avec une quantité de 200.000 litres/jour. Le budget alloué par l’Etat à la subvention du sachet de lait dépasse 40 mds Da/an, soit pas moins de 290 millions de dollars USD, et ce en plus de la subvention financière destinée à l’importation de la poudre de lait. Ces dépenses, l’Etat algérien a décidé de les réduire drastiquement en 2021. Comme pour la farine de pain, le gouvernement algérien a limité les importations sans procéder aucunement à renforcer la… production nationale pour répondre aux besoins des consommateurs algériens. Les conséquences furent désastreuses : pénuries générales de la poudre de lait importée provoquant ainsi des pénuries inédites du sachet de lait subventionné et touchant, par ricochet, l’ensemble de la production des produits laitiers qui ont manquent cruellement sur tous les marchés locaux. Une véritable thérapie de choc à laquelle a été soumis le consommateur algérien faute d’une production nationale capable de remplacer les importations alimentaires.