Viande avariée à Annaba Saisie d’une soixantaine de kilos Les éléments de la sûreté de daïra de Berrahal, dans leur mission de protéger la santé des consommateurs ont effectué un contrôle méticuleux de commerces règlementés, ce mardi 12 avril. L’opération a été organisée avec les services de l’inspection territoriale du commerce local et du bureau du service d’hygiène de la commune. Cette sortie sur le terrain a permis aux enquêteurs de saisir 67 kilos de viandes blanche et rouge impropres à la consommation, ou ne portant pas le cachet des services vétérinaires. Ce qui veut dire que ces viandes proviennent de l’abattage clandestin. Pour rappel, plus de deux tonnes de viande ont été saisies depuis le début du mois sacré de Ramadhan, notamment dans la région de Berrahal et d’El Hadjar. Les commerçants véreux n’hésitent pas à mettre en danger la santé des consommateurs afin d’engranger de l’argent mal acquis et peu importe les moyens. Ils devront répondre par devant la justice de leurs agissements malhonnêtes.