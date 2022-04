Ilona Smet et Kamran Ahmed : la fille de David Hallyday et Estelle Lefébure s’est mariée ! Vive les mariés ! Samedi 16 avril, Ilona Smet a dit oui pour la vie à Kamran Ahmed, son compagnon de longue date. Une somptueuse cérémonie qui s’est déroulée dans une charmante commune du Vaucluse, comme l’a dévoilé “Voici”. Sortez les cotillons. Alors qu’Ilona Smet avait ravi ses admirateurs en septembre dernier en annonçant sur Instagram ses fiançailles avec Kamran Ahmed, son compagnon depuis plus de dix ans, les tourtereaux ont franchi une nouvelle étape en passant devant l’autel, samedi 16 avril, comme l’a rapporté Voici. La fille aînée de David Hallyday et d’Estelle Lefébure s’est donc mariée ce week-end de Pâques sous le soleil du Vaucluse, dans la charmante commune de Lacoste, petit village pittoresque. Comme l’ont rapporté nos confrères, de nombreuses vedettes ont fait le déplacement pour l’occasion à l’image de Sylvie Vartan et son mari, Tony Scotti, qui n’ont pas hésité à traverser l’Atlantique pour assister aux festivités. Cependant, une figure incontournable du clan Hallyday a manqué à l’appel le jour J : Laeticia Hallyday. Au début du mois d’avril, la petite-fille du Taulier avait détaillé dans les colonnes de Grazia sa cérémonie de rêve : “Ce sera simple et authentique. Ça nous ressemblera.” Une ambiance qu’a visiblement réussi à mettre en œuvre la jeune femme de 26 ans, comme en a témoigné une story publiée dimanche 17 avril par sa petite sœur, Emma Smet : un buffet en bois décoré dans un style champêtre et jonché de produits très “natures”, plateaux de fromages & Co. Pour l’instant, le mystère demeure entier sur la robe de la mariée. “C’est top secret et je n’ai pas encore arrêté mon choix…” avait déclaré Ilona Smet dans son entretien accordé à Grazia.