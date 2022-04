Onze Mondial Algérie : un futur remplaçant de M'Bolhi en train de se révéler en Ligue 1 ? Alors qu'il approche des 36 ans, Raïs M'Bolhi devra laisser sa place à un successeur dans la cage de l'Algérie tôt ou tard. Un prétendant s'affirme de plus en plus en Ligue 1 ! Sport Anthony Mandrea Alors qu'il approche des 36 ans, Raïs M'Bolhi devra laisser sa place à un successeur dans la cage de l'Algérie tôt ou tard. Un prétendant s'affirme de plus en plus en Ligue 1 ! Depuis de longues années maintenant, malgré la timide concurrence d'Alexandre Oukidja, Raïs M'Bolhi a rarement été discuté dans la cage de l'Algérie. Sauf que les années passent et que le portier des Fennecs approche désormais des 36 ans. La relève doit donc se dessiner et Djamel Belmadi tient peut-être une piste avec le gardien de but d'Angers Anthony Mandrea. Désormais titulaire en Ligue 1 avec le SCO, Mandrea dispose en effet de la double nationalité franco-algérienne et dans une interview accordée à la Gazette du Fennec, le portier a assuré ces derniers jours que rejoindre la sélection algérienne est un objectif ! « J’espère qu’un jour ça se fera. En tout cas, si on fait appel à moi, je ferais en sorte de répondre présent. C’est un honneur et une fierté si un jour je pouvais y être », confie notamment Mandrea dont la mère est algérienne mais qui reconnaît néanmoins ne jamais avoir « été approché par la FAF ». Mais cela pourrait changer notamment si Djamel Belmadi regarde les images du match nul ce dimanche entre Nantes et Angers. En effet, le gardien de but du SCO a réalisé plusieurs parades déterminantes, même s'il n'a pas pu empêcher son équipe de concéder finalement le nul (1-1) après avoir été mené au score. « J’ai essayé d’aider mon équipe au maximum. On a un peu de frustration mais beaucoup de plaisir dans ce match. J’ai senti que les défenseurs avaient confiance en moi », a souligné Mandrea après la rencontre. Une performance à même d'alerter le sélectionneur algérien ?