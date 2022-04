Semoule, huile et lait à Annaba Bien que subventionnés, leurs prix s’envolent Le lait en sachet, la semoule et l’huile de table ont fait couler beaucoup d’encre malgré leur disponibilité dans certains lieux de commerce. On vous les sert sous le comptoir comme si on vous rend un service. Cependant les prix exigés dépassent tout entendement. Ainsi le sachet de lait pasteurisé est cédé à 30 dinars, vendu en concomitance avec un sachet de sorbet exposé parfois au soleil. Le sac de semoule de 25 kilos est quant à lui acquis pour la somme faramineuse de plus de 1800 dinars. Alors qu’aux marchés El Rahma on les emporte pour seulement 1000 dinars. Tout comme celui de dix kilos qui est cédé à 900 dinars. Au souk El Rahma, il coûte seulement 400 dinars. Qui profite de ces hausses se demandent les consommateurs ? Le bidon d’huile de cinq litres atteint parfois des sommets en étant vendu à près de 900 dinars. Les ménages souffrent et font le bonheur des commerçants véreux mais aussi des grossistes qui s’approvisionnent directement à la source. Lorsqu’on vous vend une bouteille d’huile de table de deux litres, on la met dans un carton ou un sac-poubelle noir pour la dissimuler. De plus, on vous demande de ne pas dévoiler l’épicerie ou la supérette où elle a été acquise. On peut avancer que beaucoup de commerçants se sont sucrés sur le dos des citoyens, cela malgré le contrôle constant des services concernés. Des saisies sont opérées, des amendes vont les accompagner cela est sûr. On ne parlera pas des fruits et légumes, des viandes blanches ou rouges. On abat des brebis, dont la viande est devenue difficile et coriace à mâcher, ce qui est un crime. Le dindon de la farce est bien le consommateur lambda qui est plumé avec son accord. Des files de « clients », toujours les mêmes emportent les produits de large consommation à partir des souks pour les revendre au prix fort.