Prix à la consommation à Annaba La patate flambe et la banane s'écrase 18 Avr 2022 Annaba 56 711 fois La patate flambe et la banane s'écrase Les consommateurs ont noté avec satisfaction la baisse des prix de la banane importée. D'un seul coup son prix a baissé de moitié, alors qu'elle était proposée à 850 dinars le kilo. Les citoyens l'ont trouvée sur les étals des marchands de fruits et légumes à 400 dinars au maximum. Il y a vraiment de quoi perdre son latin. Car du jour au lendemain les commerçants ont décidé de réduire son coût. Pour cause, une campagne de boycott de la banane est largement menée à travers les réseaux sociaux. Elle a pour mot d'ordre « laissez la noircir ». Par contre, c'est la pomme de terre si chère à Parmentier qui a pris de l'envol. On la cède à 140 et même 150 dinars tous calibres confondus. Appelé « le pain des pauvres », ce tubercule originaire de l'Amérique du Sud, faisait le bonheur des ménages puisqu'on le préparait à toutes les sauces, même bouilli et grillé. Les rapaces profitent du mois du Ramadhan pour hausser unilatéralement le prix de vente de la pomme de terre. Cette dernière sert à la confection de la fameuse « bouraka » qu'on trouve dans tous les ménages. Le marché en gros où tout se décide, est le milieu de prédilection des intermédiaires entre les producteurs et les marchands au détail. Approchés, on constate que ceux-là aussi se sucrent également sur le dos des consommateurs. « Que font les services de contrôle des prix ? Que devient la marge bénéficiaire légale ? » Se posent la question des pères de familles désemparés. Il reste cependant le choix d'acheter de la pomme de terre provenant des chambres froides, cédée à 65 dinars, mais qui rougit lors de sa friture.