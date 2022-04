Boulangeries à Annaba C’est la panne sèche d’huile 18 Avr 2022 Annaba 4 332 fois C’est la panne sèche d’huile La pénurie ressentie par les consommateurs de produits alimentaires de base telle que l’huile de table n’a pas que des répercussions sur les ménages. Les boulangers et pâtissiers d’Annaba menacent déjà de baisser les rideaux durant les jours de l’Aïd s’ils continuent à ne pas accéder à leurs quotas concernant cette matière. « Chaque boulanger a droit à une quantité d’huile de table qui lui est distribuée régulièrement. Durant cette période, les choses ne marchent pas comme prévu », déplore un boulanger. Selon notre interlocuteur, de nombreux boulangers n’ont pas reçu leurs quotas et se trouvent dans l’obligation de faire leurs recherches eux-mêmes. « Ceci est incompatible avec le travail et ses contraintes en matière de quantité et de régularité. Avec les difficultés de se procurer suffisamment d’huile de table, certains sont en chômage technique », ajoute le boulanger qui confie compter sur ses propres réseaux pour se procurer cette denrée de base. C’est dans ce contexte difficile que les boulangers de la wilaya d’Annaba, représentés au sein du bureau local de l’Union générale des commerçants et artisans algériens, agitent la menace de la grève au cours des jours de l’Aïd dans l’espoir de faire réagir les autorités.