Le versement des nouvelles augmentations dès le 1er mai Nouvelle grille des salaires Le versement des nouvelles augmentations dès le 1er mai Nouvelle grille des salaires A LA UNE Par Larbi M'hamed Sidali On Avr 19, 2022 La directrice des Systèmes de paie à la Direction générale du budget, relevant du ministère des Finances, Nacera Moussaoui, a révélé que le versement des nouvelles augmentations salariales liées au relèvement du point indicatif se fera dès le 1er mai prochain, rétroactif au 1er mars 2022. Moussaoui a déclaré, lors de son passage à la radio « Jil FM » que l’impact financier de ces augmentations, ainsi que de la réduction d’impôt, sur le revenu total pour la caisse de l’État est estimé à 400 milliards de dinars par an. Elle a indiqué que pour le secteur de la fonction publique, ces augmentations touchent 2 millions et 700 mille salariés et agents retraités. Parmi eux, 360 000 sont supportés par les augmentations dirigées vers les groupes régionaux « le budget de la commune et de la wilaya ». Soulignant que le budget de l’État supporte les augmentations destinées aux employés des communes financièrement déficitaires.