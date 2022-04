Un nouvel encadrement juridique en cours de finalisation pour réorganiser le secteur du Commerce : Des lois po

Un nouvel encadrement juridique en cours de finalisation pour réorganiser le secteur du Commerce : Des lois pour en finir avec l’anarchie Un nouvel encadrement juridique en cours de finalisation pour réorganiser le secteur du Commerce : Des lois pour en finir avec l’anarchie Par Eco Times 19 avril 2022 Dans Commentaire 667 A A 0 Wilayas frontalières : Dégel du retrait des registres de commerce Le gouvernement est déterminé à mettre à un terme à l’anarchie qui règne dans le secteur du Commerce. Un nouveau cadre réglementaire régissant les différentes activités commerciales, notamment, la grande distribution, les marchés de gros et du détail, sera bientôt promulgué. Par Akrem R. Actuellement, l’activité commerciale dans notre pays est livrée à elle-même. Plusieurs défaillances sont constatées dans la sphère commerciale, dont la régulation et la maitrise du marché deviennent pratiquement impossible. C’est ce que nous avons vécu, d’ailleurs, durant ce mois de Ramadhan. En dépit de la disponibilité des produits de large consommation, les prix sont hors de portée. Ceci est dû à la spéculation et à la multiplication des intermédiaires, a expliqué, hier, Sami Koli, directeur général de la régulation et de l’organisation des activités commerciales au ministère du Commerce. La solution, selon lui, passe par le développement et le renforcement des réseaux de distribution, notamment, grâce à la grande distribution. Cette activité est peu développée dans notre pays et surtout non réglementée. En effet, la promulgation d’un nouveau décret régissant cette activité lui donnera une nouvelle forme d’organisation plus adéquate. « Nous sommes sur le point de finaliser la révision du décret exécutif n°12-111 du 13 Rabie Ethani 1433 correspondant au 6 mars 2012 fixant les conditions et les modalités d’implantation et d’organisation des espaces commerciaux et d’exercice de certaines activités commerciales. Il sera bientôt présenté lors de la réunion du Conseil des ministres», a fait savoir M. Koli qui s’exprimait sur les ondes de la radio nationale, «Chaîne I». Censée être un moteur de l’économie nationale, la grande distribution demeure, en Algérie, au stade embryonnaire. Elle reste en-deça des attentes alors qu’ielle pourrait être un véritable moteur de croissance pour les entreprises nationales et un instrument de promotion de la consommation des produits locaux. A quelques exceptions près, les quelques rares tentatives menées dans le domaine durant ces dernières années, se sont avérées, jusque-là, infructueuses. Selon les statistiques de 2018, la grande distribution compte seulement douze (12) hypermarchés et 244 supermarchés. Un nombre jugé insuffisant pour une population de près de 45 millions d`habitants. Le non développement de cette activité est dû, essentiellement, à la contrainte du foncier, la concurrence déloyale du marché de l’informel et des petits commerces de proximité. A rappeler que les grandes surfaces commerciales sont régies par le décret exécutif n°12.111 du 6 mars 20122. Il faut souligner, aussi, que parmi les conditions de la création de grandes surfaces définies dans le texte suscité, un espace de vente compris entre 300 et 2 500 M2, un parking et l’obligation de réserver au moins 30% de leur surface de vente à la commercialisation des produits nationaux, sont des conditions requises. Réorganisation des marchés gérés par les APC S’agissant des marchés de gros au nombre de 49, répartis à travers le pays, dont 6 sont gérés par la société de réalisation et gestion des marchés de gros (magros), Sami Koli a fait savoir que les marchés gérés par les collectivités locales ont besoin d’une nouvelle organisation. « Il ya beaucoup de problèmes et de dysfonctionnements. Nous avons saisi les wilayas sur cette question et nous appelons également les élus locaux à nous accompagner pour améliorer le fonctionnement, la qualité de service et surtout, pour éliminer les intermédiaires qui ne se conforment pas aux lois de la République», a-t-il souligné. Au passage, le même responsable a évoqué le problème des marchés réalisés par l’Etat à coups de sommes colossales, sans toutefois être exploités. C’est un véritable casse-tête pour la tutelle, du fait que la société réalisatrice «magros» est appelée à entamer le remboursement de ses crédits à partir de 2024. Sur un autre registre, et s’agissant des marchés de proximités pour ce mois de ramadhan, Sami Koli a fait savoir que seulement 566 sur 1158 prévus ont été mis en service, faute de l’adhésion des commerçants. Questionné sur la hausse des prix durant ce mois de ramadhan, le responsable a imputé la situation à la flambée des prix des matières premières et des intrants nécessaires à l’agriculture, notamment, et, également, eu égard au comportement des consommateurs. « Nous avons garanti la disponibilité des produits sur le marché. C’est au consommateur de rationaliser ses achats !», conclut-il. A. R.